Алматыда қоғамдық көліктің қатысуымен жаппай жол апаты болды: бір адам зардап шекті
Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 13 наурызда Алматыда Жандосов пен Әуезов көшелерінің қиылысында автобус қатысқан жаппай жол-көлік оқиғасы (ЖКО) болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнынан түсірілген кадрларды куәгерлер әлеуметтік желілерде жариялады.
Сондай-ақ, оқиға орнына Zakon.kz тілшісі де болды.
Сурет: Zakon.kz
Автобус жүргізушісінің айтуынша, оның тежегіші істен шыққан, алайда ЖКО қатысушылары басқаша пікірде.
Сурет: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясы мән-жайды анықтау үшін қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне жүгінді. Ведомствоның мәліметінше, апат сағат 15:20 шамасында болған.
Сурет: Zakon.kz
"Автобус жүргізушісі Жандосов көшесімен шығыс бағытта келе жатып, арақашықтықты сақтамағандықтан алдында келе жатқан бес автокөлікпен соқтығысқан", – деп хабарлады Алматы қалалық ПД өкілдері.
Жол апаты салдарынан бір адам зардап шекті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript