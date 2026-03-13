#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Оқиғалар

Алматыда қоғамдық көліктің қатысуымен жаппай жол апаты болды: бір адам зардап шекті

Алматыда қоғамдық көліктің қатысуымен жаппай жол апаты болды: бір адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 17:19 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 13 наурызда Алматыда Жандосов пен Әуезов көшелерінің қиылысында автобус қатысқан жаппай жол-көлік оқиғасы (ЖКО) болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнынан түсірілген кадрларды куәгерлер әлеуметтік желілерде жариялады.

Сондай-ақ, оқиға орнына Zakon.kz тілшісі де болды.

Сурет: Zakon.kz

Автобус жүргізушісінің айтуынша, оның тежегіші істен шыққан, алайда ЖКО қатысушылары басқаша пікірде.

Сурет: Zakon.kz

Zakon.kz редакциясы мән-жайды анықтау үшін қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне жүгінді. Ведомствоның мәліметінше, апат сағат 15:20 шамасында болған.

Сурет: Zakon.kz

"Автобус жүргізушісі Жандосов көшесімен шығыс бағытта келе жатып, арақашықтықты сақтамағандықтан алдында келе жатқан бес автокөлікпен соқтығысқан", – деп хабарлады Алматы қалалық ПД өкілдері.

Жол апаты салдарынан бір адам зардап шекті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
14 және 15 наурыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
17:42, Бүгін
14 және 15 наурыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
Алматыда үш көліктің қатысуымен жол апаты орын алды: зардап шегуші бар
16:28, 04 наурыз 2025
Алматыда үш көліктің қатысуымен жол апаты орын алды: зардап шегуші бар
Алматыда үш көліктің қатысуымен ірі жол апаты болды
09:55, 19 ақпан 2025
Алматыда үш көліктің қатысуымен ірі жол апаты болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: