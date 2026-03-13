14 және 15 наурыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
2026 жылғы 13 наурызда сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың сараланған бағамы 490,69 теңгені құрап, 0,62 теңгеге төмендеді.
Еуроның орташа бағамы 562,33 теңге болды (-5,01).
Ресей рублінің бағамы 6,11 теңгеге дейін төмендеді (-0,008).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,33 теңгені көрсетті (-0,15).
Айырбастау пункттерінде доллар 490,2-492,5 теңгеден саудалануда, өз кезегінде еуро – 561,7–567,6 теңгеден, рубль – 6,02–6,18 теңгеден саудаға түсуде.
Ал 13 наурыз күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 491,68 теңге, еуроны – 568,23 теңге, рубльді – 6,2 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
