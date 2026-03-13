#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қаржы

14 және 15 наурыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 17:42 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 13 наурызда сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың сараланған бағамы 490,69 теңгені құрап, 0,62 теңгеге төмендеді.

Еуроның орташа бағамы 562,33 теңге болды (-5,01).

Ресей рублінің бағамы 6,11 теңгеге дейін төмендеді (-0,008).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,33 теңгені көрсетті (-0,15).

Айырбастау пункттерінде доллар 490,2-492,5 теңгеден саудалануда, өз кезегінде еуро – 561,7–567,6 теңгеден, рубль – 6,02–6,18 теңгеден саудаға түсуде.

Ал 13 наурыз күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 491,68 теңге, еуроны – 568,23 теңге, рубльді – 6,2 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
3 және 4 тамыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
19:00, 02 тамыз 2024
3 және 4 тамыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар
18:02, 23 қаңтар 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 7-8 ақпан
18:29, 06 ақпан 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 7-8 ақпан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: