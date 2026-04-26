#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Оқиғалар

Алматыда қоқыс тиелген жүк көлігі аударылды

Алматыда қоқыс тиелген жүк көлігі аударылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.04.2026 16:54 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 26 сәуірде Алматыда Достық пен л-Фараби даңғылдарының қиылысында жүк көлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, құрылыс қалдықтары тиелген "Газель" көлігі Достық даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан. Қиылысқа жақындағанда көлік ағыны баяулап, тоқтай бастаған. Соқтығысты болдырмау үшін жүргізуші рөлді күрт оңға бұрып, көлікті тротуарға шығарған.

Сурет: Zakon.kz

Бірнеше метр жүргеннен кейін ол жолда екі қызды байқап, оларды айналып өтпек болған. Сол сәтте көлік еңіске қарай кетіп, жасыл желекті қағып өтіп, тік учаскеде бүйіріне аударылған.

Сурет: Zakon.kz

Абырой болғанда, жаяу жүргіншілердің ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Жүргізуші жарақат алғанымен, дәрігерлер тексергеннен кейін ауруханаға жатқызудан бас тартқан.

Сурет: Zakon.kz

Қазіргі уақытта тротуар тазартылып жатыр. Көлікті көтеру үшін жақын маңдағы құрылыс алаңынан кран тартылған. Оқиға орнына жол-көлік оқиғасын рәсімдеу үшін полиция қызметкерлері шақырылған.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің айтуынша, апат адам көп жүретін жерде болған. Мұнда жаяу жүргіншілер, соның ішінде велосипед мінген балалар да жиі кездеседі. Қақтығыстың алдын алу соңғы сәтте ғана мүмкін болған.

Бұған дейін Алматы тауларында жүк көлігі апатқа ұшырап, жүргізуші қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Екпінді жел, нөсер жауын: 27 сәуірде Қазақстан бойынша дауылды ескерту жарияланды
17:58, Бүгін
Екпінді жел, нөсер жауын: 27 сәуірде Қазақстан бойынша дауылды ескерту жарияланды
Алматыда жеңіл автокөлік пен жүк көлігі соқтығысты
10:47, 02 сәуір 2025
Алматыда жеңіл автокөлік пен жүк көлігі соқтығысты
Алматыда тас тиеген жүк көлігі арыққа түсіп, аударылды
19:56, 24 қараша 2025
Алматыда тас тиеген жүк көлігі арыққа түсіп, аударылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: