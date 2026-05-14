Оқиғалар

Ақтаудағы қайғылы оқиға: полиция көлігі баланы қағып кетті

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 12:53 Фото: unsplash
2026 жылғы 14 мамырда Маңғыстау облысы полиция департаменті баспасөз қызметі Ақтауда қызметтік полиция көлігінің қатысуымен болған жол апаты салдарынан баланың қаза тапқанын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 13 мамыр күні болған.

"Ақтаудың 27-шағынауданында қызметтік автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы тіркелді. Көлік қағып кеткен бала оқиға орнында көз жұмды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр",- деп мәлімдеді полиция.

Маңғыстау облыстық полиция департаменті қаза тапқан баланың туған-туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтты.

"Департамент басшылығы бұл фактіні ерекше бақылауға алды. Тергеу қорытындысы бойынша заң талаптарына сәйкес қатаң шаралар қабылданады", – деді Маңғыстау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Бұған дейін Оралда жас полицей қыз зорлады деген күдікке ілінгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстанда микро және шағын бизнеске қатысты маңызды жаңалықты жариялады
13:43, Бүгін
Алматыда жедел жәрдем көлігі кафеге соғылды
17:26, 03 шілде 2024
Маңғыстау облысында автобус 10 жасар қызды қағып кетіп, мерт етті
22:40, 09 шілде 2025
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
18:22, Бүгін
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
18:02, Бүгін
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
17:51, Бүгін
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
17:43, Бүгін
