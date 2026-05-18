Көкшетауда көл ортасында балалар мінген паром тоқтап қалды - видео

Көкшетауда көл ортасында балалар мінген паром тоқтап қалған - видео , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 09:57 Сурет: magnific
Көкшетау қаласында ТЖМ құтқарушылар Қопа көлінде құтқару операциясын жүргізді. Олар жағадан жүздеген метрден 25 адамды, оның ішінде 10 баланы эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі мәлімдеді. Ақпарға сүйенсек, оқиға сәтінде құтқарушылар көл акваториясында патрульдеу жүргізіп жүрген.

Құтқарушылар жағалаудан шамамен 700 метр қашықтықта жолаушылары бар ақаулы паромды байқаған.

"ТЖМ қызметкерлері дереу құтқару жұмыстарына кірісті. Құтқарушылар 25 адамды, оның ішінде 10 баланы жағаға жедел эвакуациялап, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті",- деп мәлімдеді ведомство.

Құтқарушылардың үйлесімді әрекетінің арқасында бәрі сәтті өтті. Эвакуацияланған азаматтарға медициналық көмек қажет болған жоқ.

Бұған дейін Ұлытау облысында полиция далада адасып кеткен ауыл тұрғынын іздеп тапқанын жазғанбыз.

