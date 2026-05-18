Көкшетауда көл ортасында балалар мінген паром тоқтап қалды - видео
Көкшетау қаласында ТЖМ құтқарушылар Қопа көлінде құтқару операциясын жүргізді. Олар жағадан жүздеген метрден 25 адамды, оның ішінде 10 баланы эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі мәлімдеді. Ақпарға сүйенсек, оқиға сәтінде құтқарушылар көл акваториясында патрульдеу жүргізіп жүрген.
Құтқарушылар жағалаудан шамамен 700 метр қашықтықта жолаушылары бар ақаулы паромды байқаған.
"ТЖМ қызметкерлері дереу құтқару жұмыстарына кірісті. Құтқарушылар 25 адамды, оның ішінде 10 баланы жағаға жедел эвакуациялап, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті",- деп мәлімдеді ведомство.
Құтқарушылардың үйлесімді әрекетінің арқасында бәрі сәтті өтті. Эвакуацияланған азаматтарға медициналық көмек қажет болған жоқ.
