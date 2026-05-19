Талдықорғанда студентті мектеп оқушысы пышақтап өлтірді
Фото: pixabay
Талдықорғанда 20 жастағы жігіт қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Instagram желісіндегі taldykorganec_kolesa парақшасының жазуынша, 20 жастағы студент Жәңгір Нұрланұлы 7 мамыр күні кешке достарына футбол көруге кеткен.
"Пәтерде шамамен 10 адамнан тұратын топ болған, олардың арасында 17 жастағы мектеп оқушысы да болған. Мәліметтерге сәйкес, жастар арасында жанжал туындаған. Кикілжіңнен кейін олар сыртқа шыққан, кейін қайта кездескен. Марқұмның анасының айтуынша, мектеп оқушысы Жәңгірді қайта шақырып алып, оған алты жерден пышақ жарақатын салған. Алған ауыр жарақаттарынан жігіт оқиға орнында көз жұмды. Қаза тапқан жігіттің отбасы әділ тергеу жүргізіліп, кінәлі адамның тиісті жазасын алуын талап етуде", – делінген жарияланымда.
Жетісу облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі қылмысқа күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалғанын мәлімдеді.
"Мамандандырылған тергеу сотының санкциясымен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған жан-жақты әрі объективті тергеу амалдары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті тергеу және процессуалдық іс-шаралар кешені атқарылуда. Тергеу барысы Жетісу облысы Полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында", – делінген хабарламада.
Айта кетейік, 2026 жылғы 10 мамырда Алматы облысының Боралдай кентінде табысқа байланысты туған жанжал қайғылы жағдаймен аяқталып, жас жігіт соққыға жығылып көз жұмған. Ал 11 мамырда Алматы облысы Талғар ауданында зираттан бауырымен бірге қайтып келе жатқан жас жігіт пышақталып өлтірілген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript