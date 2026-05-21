Оқиғалар

Тоқаев ТМҰ бейресми саммитін жоғары деңгейде өткізуге үлес қосқан бір топ азаматты марапаттады

Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитін жоғары деңгейде өткізуге үлес қосқан бір топ азаматты марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан қаласындағы Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитін жоғары деңгейде өткізуге қосқан елеулі үлесі үшін мына азаматтар марапатталды:

III дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен

Әбішов Мұхтар Пірназарұлы

"Жасыл саябақтар" МКМ бағбаны, Түркістан облысының Бәйдібек ауданы

Күзембаева Әмина Байдүсенқызы

"Темірлан абаттандыру" КММ жұмысшысы, Түркістан облысының Ордабасы ауданы

Қонысов Ердос Ақболатұлы

"Түркістан облыстық тарихи-өлкетану музейі" МКҚК "С.Ерубаев атындағы әдеби-мәдени музей" филиалының экскурсия жүргізушісі

Матибаева Райхан Темірбайқызы

"Леңгір тазалық" КММ жұмысшысы, Түркістан облысының Төлеби ауданы

Орынбасар Парымбек Қаныбекұлы

"Тұран су" МКК инженер-гидротехнигі, Түркістан қаласы;

"Ерен еңбегі үшін" медалімен

Әбдиев Тахир Батырбекұлы

"Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы" МКК Түркістан қалалық №1 кіші бекетінің меңгерушісі

Әбдіраев Мадияр Ізбасарұлы

"Түркістан жарық-тазалық" ЖШС жұмысшысы, Түркістан қаласы

Әдешов Сырым Серікбайұлы

"Жасыл қала" КММ жұмысшысы, Түркістан облысының Кентау қаласы

Әлімбеков Руслан Мұратұлы

"Әулие ата" ЖШС директоры, Түркістан облысы

Байнеев Бағдат Мұқашұлы

"Созақ сәулет" МКК трактор жүргізушісі, Түркістан облысының Созақ ауданы

Бекжанов Әлімбек Шамбилұлы

Жетісай ауданы әкімдігінің "Жетісай қызмет" КММ көлік жүргізушісі, Түркістан облысы

Бектаев Ернар Нұралыұлы

волонтер, Түркістан облысы

Бойбусинов Әлдибек Нұғмонұлы

"Шардара ауданының шаруашылық қызметі" КММ жұмысшысы, Түркістан облысы

Бөрібаев Бейділда Есімханұлы

"Отырар 2050" КММ көлік жүргізушісі, Түркістан облысының Отырар ауданы

Есімов Мекенбай Сүйінбекұлы

"КДСМ" ЖШС директоры, Түркістан облысы

Қабылова Салтанат Орынбасарқызы

"Мырзакент-Қызмет" КММ аула тазалаушысы, Түркістан облысының Мақтаарал ауданы

Қожамбердіұлы Ғабит

"Жасыл Арыс" КММ бағбаны, Түркістан облысы

Мақанбай Айда Орынбасарқызы

волонтер, Түркістан қаласы

Мырзалиев Төлеби Әділжанұлы

"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" ММ бас маманы

Мырзамұратов Нұрғали Алтайұлы

Сарыағаш ауданы әкімдігінің "Сарыағаш қызмет" КММ жұмысшысы, Түркістан облысы

Омаров Алишер Абдувахитович

волонтер, Түркістан қаласы

Тасқынбаев Әбиболла Мұсабекұлы

Келес ауданы әкімдігінің "Келес қызмет" КММ жұмысшысы, Түркістан облысы.

Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
