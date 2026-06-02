Тоқаев жұмыс сапарымен Алматы облысына келді
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 2 маусымда жұмыс сапарымен Алматы облысына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Ақпарға сүйенсек, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту жөнінде кеңес өткізеді, сондай-ақ өңірдегі бірқатар өндірістік және әлеуметтік нысанды аралайды.
Бұған дейін президент Гонконг Арнаулы әкімшілік ауданы Әкімшілігінің Басшысы Джон Лимен кездесу өткізгенін жазғанбыз.
