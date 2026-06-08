#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

"Адамдар көшеде жүре алмай қалды". Ақтөбені жаңбыр суы басып кетті

Жаңбыр суы, Ақтөбе, жаңбыр, көше, көлшік, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 21:57 Сурет: magnific.com
Жауын-шашынның жылдық мөлшері 8 маусымда Ақтөбеде бір күнде түсті. Адамдар көшеде тобығынан келетін суды кешіп, ал көліктер көшелерде, бейнелеп айтқанда, "жүзіп" жүр. Нөсер жаңбырдың құйғанына бір сағаттан сәл асса да қалалық магистральдар су астында қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" газеті жазғандай, Ақтөбеде аулалар мен жолдар су астында қалды: адамдар тобықтан асатын суды кешуге мәжбүр, ал көліктер үлкен шалшықтардан әрең өтуде. Жергілікті тұрғындар әлеуметтік желіде табиғаттың мінезі салған лаңды түсірген суреттері және видеоларымен бөлісуде.

"Нұрдәулет" аялдамасы ауданындағы орталық көшеде ерекше күрделі жағдай қалыптасқан. Қазір ол жерден өту мүмкін емес, жаяу жүргіншілер өткелі толығымен су астында қалды, ал үлкен шалшықтарды айналып немесе секіріп өту мүмкін емес, - дейді жергілікті тұрғындар.

"Ерназаров көшесіндегі арықтар толып кеткен, бір жерде кептеліс бар, су жүрмеуде. Барлық су аулаларға кетті. Нағыз аласапыран. Жаңбыр суына арналған арналардан енді пайда жоқ, өйткені су өте көп. Жауын-шашынның мөлшерден тыс түскені түсінікті, бірақ жаңбыр бәрін әбігерге салуда. Мен Алтын Ордаға Сәңкібай батыр даңғылымен бардым, ол маңда ерекше проблемалар жоқ, демек жаңбыр суына арналған арналар жаңа немесе жақсы тазартылған, жүруге болады. Мәңгілік ед даңғылында да жағдай қалыпты. Бірақ қала орталығында, әсіресе Әбілқайыр хан даңғылының бойы нағыз сұмдық! Нұрдәулет аялдамасында не болып жатқанын қараңыз, теңіз бе дерсіз!",- дейді жергілікті тұрғын Лейла.

Әкімдік соңғы үш аптада Ақтөбеде бір жылдың жауын-шашын мөлшері түскенін, бұл қаланың суағар жүйесіне елеулі жүктеме болғанын айтады.

Коммуналдық қызметтер суды сорып жатыр, көптеген техника қала орталығында кездесті. Алайда, жаңбырдың салдарымен күресу оңай емес: жауын-шашынның мөлшері тым үлкен.

"Қазіргі уақытта қала көшелерінде 110 ассенизатор машинасы, бес сорғы станциясы және мотопомпалар жұмыс істеуде. Бірінші кезекте көше-жол желісінен су айдау жүргізіледі. Көппәтерлі үйлердің аулаларында су айдауды ПИК және МИБ төрағалары тұрғындармен бірлесіп ұйымдастыруы тиіс. Жаңбыр суын ағызу үшін 30 арнайы орын анықталды. "Қазгидрометтің" мәліметінше, өңірде нөсер жаңбыр ағымдағы аптаның соңына дейін жалғасады", – деп хабарлады Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Нөсер жаңбыр, Түркістан облысы, су басу, аула
21:30, 12 наурыз 2024
Түркістан облысында жеке тұрғын үйлердің ауласын су басты
Су басқан аула, Астана, жаңбыр
20:43, 12 қыркүйек 2023
Астанада толассыз жаңбыр жауып, елордалықтар тағы су кешуге мәжбүр
Түркия, табиғи апат. су тасқыны
17:27, 29 қыркүйек 2023
Ыстамбұлда толассыз жауған жаңбыр салдарынан жүздеген көлік су астында қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: instagram.com/ordaglobalfights
22:32, Бүгін
Адиль Боранбаев получил предложение "сдать" бой против Энтони Петтиса
Фото: UFC
22:10, Бүгін
"Нужен подход Хабиба": комментатор UFC Аник дал совет Чимаеву после поражения
Фото: КФФ
21:55, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана уступила Беларуси в товарищеском матче
Фото: ФИДЕ
21:13, Бүгін
Бибисара Асаубаева стала новым лидером мирового рейтинга FIDE Women’s Circuit
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: