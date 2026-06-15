Ақсу қаласында трансформатор өртенді
Сурет: pixabay
Павлодар облысы Ақсу қаласында орналасқан зауыттардың бірінің аумағында электр қондырғысынан өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетті. Олар 12 метр биіктікте трансформатордың жанып жатқанын анықтады, деп хабарлайды 2026 жылы 15 маусымда Павлодар облысы ТЖД баспасөз қызметі.
Өрт орнында өрт сөндіру жедел штабы құрылды. Трансформатордан шыққан салқындатқыш майдың төгілуі салдарынан өрттің көрші өндірістік учаскелерге таралу қаупі туындады. Өртті сөндіруге әуе-механикалық көбік және жақын орналасқан нысандарды қорғау мен салқындату үшін су оқпандары берілді. Оттың таралуына жол берілмеді.
Құтқарушылардың күшімен өрт 40 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Жұмыстар барлық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жүргізілді.
Зардап шеккендер жоқ.
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