Алматыда жүрген Канада азаматы қамауға алынды
Фото: pexels
2026 жылғы 18 тамыздағы Алматы қаласы Полиция департаментінің мәлімдеуінше, әйелге балаған сөз айтқан шетелдік азамат қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілерде Абылай хан даңғылындағы мекемелердің бірінде түсірілген видео тарады. Кадрларда көрші үстелде отырған ер адамның видео түсіріп тұрған әйелге балағат сөздер айтып жатқанын көруге болады.
Бұл видео қоғам арасында қызу талқыға түсті. Пікір білдірушілердің арасында шетел азаматтары да болды. Олар мұндай әрекет қала мен Қазақстан туралы шетелдік қонақтардың пікіріне кері әсер етуі мүмкін екенін жазды.
"Полиция ер адамның жеке басын анықтады. Оның Қазақстан азаматы емес екені белгілі болды. Құқық бұзушы Канада азаматы болып шықты... Ер адамға ұсақ бұзақылық фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалды. Сот шешімімен Канада азаматы 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды", – деп хабарлады Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі.
Құқық қорғау органдары азаматтығы мен мәртебесіне қарамастан, Қазақстан аумағында заң талаптары барлығына бірдей қолданылатынын атап өтті.
"Қазақстанның қонақжайлығы заңды бұзуға болады дегенді білдірмейді. Еліміздің аумағында жүрген әр адам заңды және айналасындағыларды құрметтеуге міндетті", – деді Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі.
Бұған дейін Қазақстан полициясы елімізде жүрген шетел азаматтарына еңбек ету тәртібін сақтау қажет екенін ескерткен болатын. Бұл талаптарды бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript