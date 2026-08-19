#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
462.22
536.5
5.43
Оқиғалар

"Әйел өз үйінде қорқып өмір сүрмеуі керек". ҚМДБ мәлімдеме жасады

Әйел, отбасылық зорлық-зомбылық, ҚМДБ, мәлімдеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 20:56 Сурет: pixabay
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы отбасылық зорлық-зомбылықты айыптап, мәлімдеме жасады. Әсіресе, отбасында әйел адамның жәбір көріп, қорлыққа ұшырауына байланысты. Бұл туралы Бас мүфти Наурызбай Тағанұлы желіде жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас мүфтидің айтуынша, әйел – бір шаңырақтың шырағы, біреудің аялап өсірген қызы, біреудің асыл анасы, біреудің сүйікті жары. Ол жаңа түскен шаңырағына қорғаныш пен жылулық іздеп келеді. Сондықтан ер азаматтың міндеті – оған қорқыныш емес, қамқорлық сыйлау.

"Ардақты Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын): "Сендердің ең жақсыларың – отбасына жақсы болғандарың" деген. Осы бір өсиеттің өзінде үлкен мән бар. Ер адамның күші жұдырығында емес. Нағыз күш – ашуға ерік бермей, сабыр сақтай білуде. Жаныңдағы жанды жылатпай, керісінше оған сүйеніш болуда. Ашу басылады. Ұрыс та ұмытылады. Бірақ ашумен көтерілген қол мен айтылған ауыр сөз адамның жүрегінде ұзақ уақытқа із қалдыруы мүмкін. Кейде сол бір сәттік ашудың өкініші өмір бойына жетеді", деп жазады Наурызбай Тағанұлы.

Ол отбасы адам өзін ең қауіпсіз сезінетін мекен болуы керектігін, әйел өз үйінде қорқып емес, қадірленіп өмір сүруге тиіс екенін айтады.

"Қыз баласын аялап өсіріп, ақ босағадан үлкен үмітпен шығарып салған әрбір әке мен ананың тілегі біреу – "Барған жерінде бақытты болсын". Сол аманатқа қиянат жасамайық. Әйелді жылату – азаматтық емес. Әйелге қорған болу – ердің міндеті", деп сөзін түйіндейді Бас мүфти.

Бұған дейін Алматыда отбасылық жанжалдың арты қайғылы жағдайға ұласқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қажылық, ҚМДБ, мәлімдеме
18:28, 05 маусым 2024
ҚМДБ қажылыққа қатысты маңызды мәлімдеме жасады
Кездесу, ҚМДБ төрағасы, Қасиетті Тақтың Қазақстандағы апостолдық нунциі
20:38, 06 мамыр 2024
ҚМДБ төрағасы Қасиетті Тақтың Қазақстандағы апостолдық нунциімен кездесті
ҚМДБ мас күйінде көлік жүргізіп ұсталған Қостанай облысының имамына қатысты мәлімдеме жасады
13:03, 25 шілде 2024
ҚМДБ мас күйінде көлік жүргізіп ұсталған Қостанай облысының имамына қатысты мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Попко
01:08, 20 тамыз 2026
Дмитрий Попко победил в стартовом матче на турнире в Сербии
Фото: fcdynamo.ru
00:44, 20 тамыз 2026
"Динамо" без Зайнутдинова проиграло "Краснодару" в Кубке России
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:10, 20 тамыз 2026
Видеообзор победы "Ордабасы" над "Алтаем" в Кубке Казахстана
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
23:34, 19 тамыз 2026
"Главное, что победили и взяли два очка": Нуралы Алип - о матче с "Крыльями"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: