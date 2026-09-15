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Оқиғалар

Оралда клиенттер өртенген моншаның ішінде қалып қойды

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 09:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Орал қаласының Солтүстік-Шығыс-2 шағын ауданындағы монша кешенінің бу бөлмесінде өрт шықты. Өрт ғимараттың жертөле қабатында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт сөндірушілер келгенге дейін ғимараттан тоғыз адам өз бетімен сыртқа шыққан.

Құтқарушылар өртті аз ғана аумақта жедел сөндіріп, жалынның одан әрі таралуына жол бермеді. Өрт кезінде ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір өрттің шығу себептері анықталып жатыр.

Бұған дейін Түркістанда өртенген көпқабатты үйден ондаған адамның эвакуацияланғаны хабарланған еді.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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