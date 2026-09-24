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Оқиғалар

Шалқардағы 17 жастағы жасөспірімнің қазасы: сотта прокурор 8 жыл сұрады

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 10:24 Фото: pxhere
Ақтөбеде биыл көктемде жаппай төбелес кезінде қаза тапқан 17 жастағы Әлихан Жәнібековтің өліміне қатысты сот процесі өтіп жатыр. Қайғылы оқиға Шалқар қаласында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 23 қыркүйекте "Алматы ТВ" телеарнасы хабарлағандай, бір топ жас жаппай төбелес ұйымдастырған. Сол кезде Әлиханның жүрек тұсына пышақ сұғылып, алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмған.

Біраз уақыттан кейін күдікті ұсталды. Ол Оралдағы жоғары оқу орындарының бірінде бірінші курста оқитын 17 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Мемлекеттік айыптаушының мәліметінше, сотталушы қылмысты алдын ала жоспарлап, туған қаласына арнайы келген.

Алайда айыпталушы өз кінәсін мойындамай отыр. Ол пышақты тек өзін қорғау үшін алғанын мәлімдеді. Ал тергеу органы оның кінәсі толық дәлелденген деп санайды.

"Сотталушыны Қылмыстық кодекстің 99-бабы 2-бөлігінің 9 және 14-тармақтары бойынша кінәлі деп танып, 8 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұраймын. Жазасын өтеу орны ретінде қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесін белгілеуді сұраймын", – деді мемлекеттік айыптаушы Усман Орынбасарұлы.

Ал марқұмның анасы сотталушыға неғұрлым қатаң жаза тағайындауды талап етіп отыр.

"Менің баламның жоқ болғанына тура 188 күн болды. Осы 188 күнде қанша қасірет шеккенімізді айтып жеткізу мүмкін емес. Күн сайын жыламай өткен бірде-бір күніміз болған жоқ. Ана үшін баласына 40 және 100 күндік ас беру, соған дайындалу және оның енді жоқ екеніне үйрену – ең ауыр нәрсе. Оны 20 жылға бас бостандығынан айыруды және моральдық әрі материалдық шығынды толық өтеуді сұраймын", – деді марқұмның анасы Рауан Ниязмағанбетова.

Бұған дейін танымал модельдің бұрынғы күйеуі мен қайын атасы ақшаға бола оны аяусыз өлтіргені хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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