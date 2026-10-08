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Оқиғалар

"Күрекпен ұрған": Атырауда шулағандарға ескерту жасаған ер адамды аяусыз соққыға жыққан

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 11:04 Фото: pexels
Атырауда аулада шуламауды сұраған жергілікті тұрғынды күрек пен таспен аяусыз ұрып-соққан. Көршісіне шабуыл жасаған төрт жігіттің әрқайсысы үш жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының 2026 жылғы 7 қазандағы жазған ақпараты бойынша, оқиға таңғы сағат 04:30 шамасында Береке шағынауданындағы Сарыарқа көшесінде болған. Алдымен шулап отырған компанияға жәбірленушінің әйелі ескерту жасаған.

Алайда жігіттер оған құлақ аспай, боғауыз сөздер айтып, шулауды жалғастырған.

"Ер адам олардың қасына өзі барған кезде, жігіттердің бірі оның бетіне соққы жасаған. Ол құлағаннан кейін үшеуі қолдарымен және аяқтарымен ұра бастаған, тағы бірі күректің сабымен соққы жасаған", – делінген хабарламада.

Оқиғаны өтіп бара жатқан адам телефонға түсіре бастағанда ғана жігіттер ұрып-соғуды тоқтатқан. Соққыға жығылған ер адам орнынан тұрып, үйіне қарай қашып кеткен. Алайда жігіттер мұнымен тоқтамаған. Қашып бара жатқан ер адамға қарай лақтырылған тас терезені сындырған.

Төртеуі де сотта кінәсін мойындап, келтірілген шығынды өтеп, жәбірленушіден кешірім сұраған.

Жақында Атырау қаласының №2 соты жастарды топ болып бұзақылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, әрқайсысына үш жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.

Үкім шыққанға дейін олар қамауда болды. Сот залында үкім жарияланғаннан кейін босатылды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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