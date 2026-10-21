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Оқиғалар

Алматыда көшеде жалаңаш жүрген кішкентай қыздың ата-анасы табылды

Полиция, Алматы, көше, жалаңаш, кішкентай қыз, аутизм, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 19:57 Сурет: Zakon.kz
Алматыда көшеде киімсіз және ересектердің қарауынсыз жүрген кішкентай қызды сол маңда болған азаматтар құтқаруға көмектесті. Бұл жайт 2026 жылғы 21 қазанда қаланың Бостандық ауданында тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жағдайдан Threads-қа ak_kosmo есімімен тіркелген қолданушы хабардар етті. Оның айтуынша, ол көшеде жалаңаш жүрген баланы байқап, оны қауіп-қатерден қорғау үшін өзімен бірге ертіп алған.

"Аутизм диагнозындағы бала үйінен қашып кеткен. Полиция, жедел жәрдем қызметіне хабарласып, оны құтқарып, ата-анасына тапсыру үшін ұстап тұруға тырыстым", деп жазды ол.

Осы оқиғаны видеоға түсірген куәгерлердің айтуынша, қыз жергілікті дүкенге жүгіріп кіріп, өзіне балмұздақ алған. Жазба авторы шұғыл түрде полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем шақырып, шұғыл қызметтер келгенге дейін баланың жанында болған.

Ата-анасы хабарласқанда ол құқық қорғау органдарының қатысуынсыз баланы оларға беруден бас тартқан.

"Ол дүкенге еш қорықпастан бас сұғып, балмұздақты таңдап алды, яғни оның өз бағыты бар: супермаркет, әрі қарай жолдан өту, балмұздақты өзі алады да қашып кетеді. Ол кеткенде ата-анасы қайда болған, оны қалай жалғыз жіберген, ең бастысы, оның денесіндегі көгерген іздер қалай пайда болған, соны түсінгім келеді!", деп нақтылады әлеуметтік желідегі жазба авторы.

Алматы қалалық полиция департаменті бұл оқиғаға қатысты түсінік беріп, мән-жайды нақтылады. Ведомство қараусыз жүрген бала туралы хабарлама кеше "Орбита" шағын ауданынан түскенін растады.

Тәртіп сақшыларының мәліметінше, ерекше бала сол күні әжесінің қарауында болған, бірақ бір сәтте үйден жүгіріп шығып, жоғалып кеткен.

"Бейжай қарамай, сол маңнан өтіп бара жатқан азаматтар жағдайға дер кезінде әрекет еткен: баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қамқорлық жасап, анасымен байланысуға көмектесті. Көп ұзамай қыз ата-анасына қайтарылды. Отбасымен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оның қауіпсіздігін қатты бақылауға алу қажеттігі түсіндірілді", деп хабарлады 21 қазанда 2026 жылы Zakon.kz тілшісіне Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі.

Сондай-ақ тәртіп сақшылары баланың тағдырына бейжай қарамаған алматылықтарға шынайы алғысын білдірді. Полиция мұндай жанашырлық пен азаматтық белсенділік балалардың өмірі мен денсаулығына қатысты мәселеде басты рөл атқаратынын атап өтті.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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