ШҚО-да көлік батпаққа батып, екі ересек адам мен бір бала айдалада қалып кеткен
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданындағы Айыртау және Каменка ауылдарының арасындағы жолда екі ересек адам мен бала көмекке мұқтаж болды. Олардың көлігі жолда батпаққа батып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына жеткен құтқарушылар батпаққа батқан көлікті сүйреп шығарып, тас жолға дейін жеткізді. Осыдан кейін азаматтар сапарларын өз беттерінше жалғастырды. Медициналық көмек ешкімге қажет болған жоқ.
ТЖМ жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайын, жолдардың жай-күйін және ықтимал қауіп-қатерлерді ескеруді ескертеді.
Ескерту: ауа райы қолайсыз болған жағдайда сапарды кейінге қалдыруға тырысыңыздар. Жолдың күрделі учаскелерінде барынша сақ болыңыздар.
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