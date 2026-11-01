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Жезқазғанда өрт кезінде төрт адам арнайы құтқару қалпақтарының көмегімен құтқарылды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 17:05 Фото: zakon.kz
Жезқазған қаласында төрт қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатындағы пәтерде асүй жиһазы мен тұрмыстық техника жанған. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында баспалдақ арқылы жеті адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, тағы төрт адам арнайы құтқару қалпақтарының көмегімен құтқарылды.

Өрт 12 шаршы метр аумақты шарпыды. Тілсіз жау толықтай сөндірілді.

Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда.

ТЖМ азаматтарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырады!

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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