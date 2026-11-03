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Оқиғалар

Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару мен жүздеген оқ-дәрі: ІІМ рейд қорытындысын жариялады

Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару мен жүздеген оқ-дәрі: ІІМ рейд қорытындысын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 12:19 Сурет: ІІМ
2026 жылдың басынан бері Қазақстан бойынша заңсыз айналымнан 2 мыңнан астам қару тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомство мәліметінше, оның ішінде 184-і – криминалдық қару, ал 160-ы – Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару.

Мәселен, 20-23 қазан аралығында өткен "Құқықтық тәртіп" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында төрт күн ішінде 170-тен астам атыс қаруы мен әртүрлі калибрлі 800-ден астам оқ-дәрі тәркіленген.

"Алматы, Шымкент қалаларында және Жетісу облысында Қаңтар оқиғасы кезінде қару-жарақ дүкендерінен ұрланған төрт қару табылып, тәркіленді", – деп хабарлады ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Сондай-ақ ІІМ өкілдері қазақстандықтарға заңсыз сақталған қаруды өз еркімен тапсырған азаматтар қылмыстық жауапкершіліктен босатылатынын еске салды.

2026 жылғы 30 қазанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) прокуратура органдарының үйлестіруімен Атырау қаласында сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында 10 адамды бір мезетте ұстады. Күдіктілердің тұрғылықты жерлерін тінту кезінде атыс қаруы, есірткі заттары, діни атрибутика, әдебиеттер және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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09:02, 27 қаңтар 2025
Полицейлер қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде ұрланған қару-жарақтарды тәркіледі
Ішкі істер министрлігі қару-жарақ пен оқтарды заңсыз айналымнан алу бойынша жүйелі негізде жұмыс жүргізуде.
10:41, 10 маусым 2025
Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару мен жабдық тәркіленді
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