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Жалға алынған үй мен ормандағы жасырын орын: Қазақстанның батысында арнайы операция жүргізілді

Жалға алынған үй мен ормандағы жасырын орын: Қазақстанның батысында арнайы операция жүргізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 15:33 Сурет: YouTube/PolisiaKz
Ақтөбеде көлік полициясының қызметкерлері синтетикалық есірткі таратудың ірі арнасының жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 6 қарашада Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі операцияның егжей-тегжейін жариялады.

"Арнайы операция барысында жедел уәкілдер 10 келі альфа-PVP психотроптық затын тәркіледі. Осылайша, ірі есірткі дүкеніне жеткізілетін заттың жолы кесіліп, мыңдаған бір реттік дозаның тұтынушыларға жетуіне жол берілмеді. Қылмыстық топ қалыптасқан астыртын жүйе бойынша иерархиялық тәртіппен әрекет еткен. Олар есірткі дүкенінде "қоймашы" қызметін атқарып, анонимді оператордың нұсқауларын орындаған", – деді ҚР ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті басқармасының бастығы Бақытжан Әмірханов.

Ведомствоның мәліметінше, күдіктілер қылмыстық жоспарын жүзеге асыру үшін жеке үйді жалға алып, кейін оны есірткіні өлшеп, қаптайтын орын ретінде пайдаланған.

"Үйді тінту кезінде психотроптық зат салынған бес пакет табылды. Тергеу әрекеттері барысында ұсталғандар кінәсін мойындап, орман алқабындағы жасырын орынға апарды. Ол жерден есірткі салынған тағы 10 пакет табылды", – деді Бақытжан Әмірханов.

Психотроптық заттарды аса ірі мөлшерде өткізу дерегі бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

"Енді күдіктілердің мүлкі тәркіленіп, 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін", – деді Бақытжан Әмірханов.

ІІМ ұсталғандардың қамауда отырғанын нақтылады.

Еске салайық, 2026 жылғы 2 қарашада Алматыда синтетикалық "мефедрон" есірткісін өндіретін шағын зертхана жойылғаны белгілі болды. Оперативтік қызметкерлердің назарына қаланың 34 жастағы тұрғыны іліккен. ІІМ мәліметінше, ол есірткі өндіруді көпқабатты тұрғын үй кешенінің соңғы қабатында ұйымдастырған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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