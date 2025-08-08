#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Құқық

Абай облысында ТШК қызметкерлері 1 млрд теңгеден аса бюджет ақшасын заңсыз пайдаланбақ болған

Бюджет ақшасы, Абай облысы, ТШК, қызметкерлер, заңсыз пайдалану, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 17:31 Сурет: Zakon.kz
Аягөз ауданының прокуратурасы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство атап өткендей, 2025 жылдың 30 мамырында аудандық ТКШ бөлімі "МИТ Теплосервис" ЖШС-мен "Орталық" қазандығына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша 1 млрд теңгеден астам сомаға шарт жасасқан.

"Мемлекеттік сатып алу төтенше жағдайлардың салдарын алдын алу сылтауымен бір көзден алу тәсілімен жүргізілген. Алайда, 2025 жылы аудан аумағында төтенше жағдай жарияланбаған. Демек, мұндай тәсілді қолдануға заңды негіз болмаған. Сонымен қатар, 2023 жылдың 10 қарашасында аталған бөлім жаңа қазандық орнатуға 110 млн теңге сомасына, үш жылдық кепілдік мерзімімен ұқсас шарт жасасқаны анықталды", делінген прокуратура хабарламасында.

Аудан прокуратурасының қадағалау актісі бойынша заңсыз жасалған шарттың күші жойылды, ал ТКШ бөлімінің басшысы ӘҚБтК-нің 207-бабы (Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұзу) бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 200 АЕК көлемінде айыппұл салынды.

Бұған дейін Қостанай облысында есепші 10 млн теңгеге жуық бюджет ақшасын жымқырды деген күдікке ілінгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
Құқық
19:37, Бүгін
Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
"Шашын жұлып, аяғымен тепкен". Шымкентте автобуста төбелескен әйел адам сотталды
Құқық
17:45, Бүгін
"Шашын жұлып, аяғымен тепкен". Шымкентте автобуста төбелескен әйел адам сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: