Қоғам

БҚО-дағы Сырым аудандық ТКШ бөлімінің бұрынғы басшысы сотталды

05.09.2025 12:52 Фото: pexels
Сырым ауданы прокуратурасының тексеруі нәтижесінде ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бұрынғы басшысы жол құрылысы кезінде заңбұзушылықтарға жол бергені анықталды.

Тергеу барысында бұрынғы бөлім басшысы қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланып, заңсыз әрекеттерге барғаны және соның салдарынан мемлекетке 56 миллион теңгеден астам көлемде залал келтіргені дәлелденді.

Сырым аудандық соты бұрынғы бөлім басшысын кінәлі деп танып, оған 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.

Соттың үкімі заңды күшіне енді.

Прокуратура органдары заңдылықты қамтамасыз ету және мемлекет пен азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бағытындағы жүйелі жұмыстарын жалғастырады.

