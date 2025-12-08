#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Оқиғалар

Өскеменде қираған көпір бір шендіні қызметінен айырды

Көпір, Өскемен, қирау, құлау, Данияр Уахитов, шенді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 17:56 Сурет: Өскемен қаласының әкімдігі
Шығыс Қазақстан облысында Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы ауысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл лауазымның міндетін Нариман Алмасұлы атқаратын болды.

"Данияр Уахитов қызметінен босатылды. Мұндай шешім облыс әкімі Нұрымбет Сақтағановтың тапсырмасы бойынша іске асырылып жатқан мемлекеттік қызметшілер қатарындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі шаралар шеңберінде қабылданды", - деп хабарлады 2025 жылғы 8 желтоқсанда өңір әкімдігі.

Әкімдік Шнайдер көпіріндегі апаттан кейін құқық қорғау органдарының қатысуымен көлік саласында кешенді тексеру шаралары жүргізілгенін атап өтті.

Жедел іздестіру іс-шараларының қорытындысы бойынша бұрынғы басшы Данияр Уахитовтың құқыққа қайшы әрекеттері анықталды. Соңғы құқықтық бағаны уәкілетті құрылымдар береді.

2025 жылдың 1 қыркүйегінде Өскеменде Шнайдар автомобиль көпірінің бір бөлігі опырылып түскен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Боран соғып, аяз болады". Астана, Алматы және еліміздің 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
21:19, Бүгін
"Боран соғып, аяз болады". Астана, Алматы және еліміздің 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
"13 миллион теңге пара алды" деп айыпталған шымкенттік экс-шенеунік ақталып шықты
00:44, 17 қараша 2023
"13 миллион теңге пара алды" деп айыпталған шымкенттік экс-шенеунік ақталып шықты
СҚО-да автожолдарға жауапты шенеунік 9,5 млн теңге пара алды деген күдікке ілінді
21:21, 30 маусым 2025
СҚО-да автожолдарға жауапты шенеунік 9,5 млн теңге пара алды деген күдікке ілінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: