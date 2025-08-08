#Қазақстан
Құқық

Оралда полицейлер биіктен секірмек болған әйелді құтқарып қалды

Полицейлер, Орал, әйел, суицид, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 20:47 Сурет: polisia.kz
Орал қаласында "102" қызметіне Қонаев көшесіндегі бес қабатты тұрғын үйдің шатырынан әйел адам секірмек болып тұрғаны туралы хабарлама келіп түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына жедел жеткен патрульдік полиция қызметкерлері — Тұрарбек Бақдәулет пен Дамир Серіков дереу шатырға көтеріліп, әйелді дер кезінде құтқарып қалды.

"Полицейлер мен құтқарушылардың кәсібилігінің нәтижесінде қайғылы жағдайдың алдын алынды. Қазіргі уақытта әйелдің өміріне еш қауіп төніп тұрған жоқ", делінген полиция хабарламасында.

Оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталуда.

Бұған дейін Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
