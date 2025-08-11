Қырғыз шекарашылары Қазақстанда оқудан өтеді
"Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Министрлер Кабинеті арасындағы Қырғыз Республикасының Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің Шекара қызметі үшін кадрлар даярлау саласындағы келісімнің жобасы мақұлдансын", – делінген жарлықта.
Құжатқа сәйкес, қазақстандық тарап Қырғыз Республикасы Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің Шекара қызметінің әскери қызметшілерін ҚР ҰҚК Төрағасы бекіткен штат санының лимиті шегінде келісілген мөлшерде ҚР ҰҚК шекара академиясына оқуға және ҰҚК Шекара академиясын ұстауға мамандықтар бойынша және тараптар жыл сайын келісетін мерзімдерге бөлінген қаражатты қабылдайды. Келісу нәтижелері келісімшарттармен ресімделеді.
Әскери қызметшілерді оқуға қабылдау қырғыз тарапының жыл сайынғы жазбаша өтінімдеріне, Қазақстан тарапының ұсынымдары мен мүмкіндіктеріне сәйкес жүргізіледі.
Өтінімдер оқу басталғанға дейін алты айдан кешіктірілмей жіберіледі. Өтінімдерде оқыту мамандықтары және әрбір мамандық бойынша кандидаттардың саны жеке, оқуға кандидаттардың жалпы білім деңгейі көрсетіледі.
Қырғыз тарапы ҰҚК шекара академиясына оқуға кандидаттарды іріктеуді Қазақстан тарапы жыл сайын белгілейтін квотаға сәйкес жүзеге асырады.
Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша ҚР Ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына (ҰҚО ӘАОО) Қырғыз Республикасының азаматтары қабылданады:
- жалпы орта, бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білімі бар, әскери қызмет өткермеген, оқуға түскен жылы 17 жасқа толған, бірақ 21 жастан аспаған;
- әскери қызмет немесе арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген және мерзімді әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер оқуға түскен жылы 24 жасқа толғанға дейін;
- келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер не арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеретін қызметкерлер оқуға түскен жылы 25 жасқа толғанға дейін.
Бұл ретте қысқартылған оқу мерзімі бар жоғары білімнің және жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға үміткердің жасы оның ҰҚО ӘАОО-ға қабылданған күніне айқындалады.
Оқыту ОНБ ӘАОО-да қабылданған қолданыстағы оқу жұмыс жоспарларына және оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес орыс тілінде жүргізіледі.
Үміткердің орыс тілін білуінің базалық деңгейі болуы керек. Орыс тілін меңгерудің ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тексеру қазақстандық тарап өкілдерінің міндетті қатысуымен жүзеге асырылады.
Қырғыз тарапы оқу басталғанға дейін бір ай бұрын қазақстандық тараптың атына жолдайды:
- әскери атағы, тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, жалпы білімі, болжамды мамандығы көрсетілген әскери қызметшілер тізімдерінің екі данасы;
- кәсіптік іріктеу нәтижелерін, мемлекеттік құпияларға жатқызылған мәліметтерді алу (беру) құқықтарының болуы туралы қорытындыны және толық орта білім туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін қамтитын оқуға кандидаттардың оқу істері.
Қырғыз тарапының әскери қызметшілері оқу жылының басында белгіленген тәртіппен оқуға өздерімен бірге әкеледі:
- ҚР Мемлекеттік шекарасынан өтуге құқық беретін жарамды жеке басын куәландыратын құжат;
- білімі, зерттелген пәндері және олар бойынша алынған бағалары туралы құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері;
- жоғары оқу орындарына түсу емтихандарын тапсыру ведомосінен үзінді;
- ескіру мерзімі 3 айдан аспайтын тікелей проекцияда медициналық куәландыру қорытындысы және кеуде қуысы органдарын флюорографиялық зерттеу, сондай-ақ ескіру мерзімі бір айдан аспайтын АИТВ-инфекциясы мен гепатитке (В, С) тексеру туралы медициналық қорытынды;
- әскери нысандағы өлшемі 4,5 х 3,5 см болатын бес фотокарта;
- Қырғыз Республикасының мемлекеттік құпияларына рұқсаттың тиісті нысаны.
Оқуға үміткерлердің құжаттары орыс тілінде ресімделіп, нотариалды куәландырылуы тиіс.
Қырғыз тарапы оқуға кандидаттардың белгіленген мерзімде келуін қамтамасыз етеді.
Қырғыз тарапының әскери қызметшілерінің оқу басталғанға дейін келуі мүмкін болмаған жағдайда, Қырғыз тарапы оқу басталғанға дейін он күннен кешіктірмей бұл туралы қазақстандық тарапты хабардар етуге міндетті.
Оқуға жіберілген кезде қырғыз тарапы ҰҚК Шекара академиясында оның өкілі болып табылатын қырғыз тарапының әскери қызметшілері қатарынан ұлттық топтың аға қызметкерін тағайындайды.
Қазақстан тарапы қырғыз тарапының әскери қызметшілерін ҰҚК Шекара академиясында Оқыту барысында оларды қамтамасыз етеді:
- Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарында уақытша тіркеу арқылы;
- стипендия;
- заттай мүлікпен;
- тұрғын үй-жайлармен (жатақханалармен);
- күніне үш рет тамақтану;
- оқу құралдарымен, оқу-сынып құралдарымен, зертханалық жабдықтармен, қару-жарақпен, техникамен, оқ-дәрілермен, Практикалық оқытудың техникалық құралдарымен;
- арнайы оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес оқу процесіне қажетті шығын материалдары мен басқа да жабдықтар;
- оқу процесіне қажетті кітапханаларды, оқу және спорт залдарын және басқа да үй – жайларды пайдалану құқығы;
- медициналық қызмет көрсету, соның ішінде ауруханаға жатқызу және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету;
- оқу мақсаттары үшін көлікпен;
- Қазақстан Тарапы әскери қызметшілерінің қолданыстағы санаттары үшін нормалар бойынша киім-кешекпен, сондай-ақ техникамен жұмыс істеуге арналған арнайы киіммен жабдықталады.
Арнайы киім уақытша пайдалануға беріледі және оқу аяқталғаннан кейін оны алған орындарында қайтарылуға тиіс.
Одан әрі оқуға кедергі келтіретін әскери қызметші ауырған кезде ол әскери-дәрігерлік комиссияға жіберіледі. Әскери-дәрігерлік комиссия науқас әскери қызметшінің одан әрі оқуға жарамсыздығы туралы шешім қабылдаған жағдайда, ол ҰҚК Шекара академиясынан шығарылады және қырғыз тарапының қарамағына жіберіледі.
Қырғыз тарапының әскери қызметшілерінің кәсіптік практикасы мен тағылымдамасы қырғыз тарапының практикасы мен тағылымдамасы базасында Қазақстан тарапының әскери, арнаулы оқу орындарының оқу жұмыс жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі және каникулдық демалысқа (жазғы, қысқы) шығумен ұштастырылады.
Келісімге ҚР Үкіметінің атынан ҚР ҰҚК төрағасы Ермек Сағымбаев қол қоюға уәкілетті.
Қаулы 5 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.