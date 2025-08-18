Қазақстанда салондарда сатып алынған автомобильдерді тіркеу жеңілдеуі мүмкін
Фото: freepik
Цифрлық даму министрлігі "электрондық үкімет" порталы және ақпараттандыру объектілері арқылы көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркеу бойынша пилоттық жобаны жүргізу туралы бұйрықтың жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Пилоттық жоба шеңберінде "Электрондық үкімет" порталы және ақпараттандыру объектілері арқылы көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркеу іске асырылады.
Пилоттық жобадағы портал арқылы:
- "Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, есепке алу және есептен шығару,
- "көлік құралдарын тіркеу туралы куәліктер мен мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін беру" мемлекеттік қызметін көрсету бөлігінде іске асыру тәртібін айқындайды.
Іске асыру мерзімі – 2026 жылғы 31 тамызға дейін. Бастаманы цифрландыру министрлігі ҚР ІІМ-мен бірлесіп іске асыратын болады.
Бұйрықтың жобасы 2025 жылғы 2 қыркүйекке дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript