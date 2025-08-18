#Қазақстан
Елімізде отандық өнім өндірушілердің саны артты

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 12:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР сауда және интеграция министрі 2025 жылғы 14 тамыздағы бұйрықпен отандық өндірушілердің тізбесіне толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізімге 18 жаңа компания қосылды:

  • "Paving Stone Company" ЖШС;
  • "ЭТАЛОН ЛТД" ЖШС ("ЭТАЛОН ЛТД" ЖШС);
  • "ЮжКаз-Азия Импэкс" ЖШС;
  • "Green Gold Ilyichevka Factory" ЖШС;
  • "Кен-Тау" ЖШС;
  • "AGROFOODEXPORT" ЖШС;
  • "Восход Хром" ЖШС;
  • "ҚАПШАҒАЙ БИДАЙ ӨНІМДЕРІ" ЖШС;
  • "Қостанай ұн тарту компаниясы" ЖШС;
  • "AGROATLAS-SR" ЖШС;
  • "Nord Panels" ЖШС;
  • "Зерде-Керамика Ақтөбе" ЖШС;
  • "SHYMKENT AGRO GROUP" ЖШС;
  • "Қызылжар ағашы" ЖШС;
  • "EUROTECH INDUSTRIES LTD" ЖШС;
  • "Indigo PolyChem" ЖШС;
  • "Kazakhstan Tian Shan packaging Materials" ЖШС;
  • "Авангард зауыты" ЖШС.

Осылайша, отандық тауар өндірушілердің саны 688-ден 706-ға дейін өсті. 

Бұйрық 2025 жылдың 14 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.

