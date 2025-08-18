Елімізде отандық өнім өндірушілердің саны артты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР сауда және интеграция министрі 2025 жылғы 14 тамыздағы бұйрықпен отандық өндірушілердің тізбесіне толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімге 18 жаңа компания қосылды:
- "Paving Stone Company" ЖШС;
- "ЭТАЛОН ЛТД" ЖШС ("ЭТАЛОН ЛТД" ЖШС);
- "ЮжКаз-Азия Импэкс" ЖШС;
- "Green Gold Ilyichevka Factory" ЖШС;
- "Кен-Тау" ЖШС;
- "AGROFOODEXPORT" ЖШС;
- "Восход Хром" ЖШС;
- "ҚАПШАҒАЙ БИДАЙ ӨНІМДЕРІ" ЖШС;
- "Қостанай ұн тарту компаниясы" ЖШС;
- "AGROATLAS-SR" ЖШС;
- "Nord Panels" ЖШС;
- "Зерде-Керамика Ақтөбе" ЖШС;
- "SHYMKENT AGRO GROUP" ЖШС;
- "Қызылжар ағашы" ЖШС;
- "EUROTECH INDUSTRIES LTD" ЖШС;
- "Indigo PolyChem" ЖШС;
- "Kazakhstan Tian Shan packaging Materials" ЖШС;
- "Авангард зауыты" ЖШС.
Осылайша, отандық тауар өндірушілердің саны 688-ден 706-ға дейін өсті.
Бұйрық 2025 жылдың 14 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript