Қазақстанда аса маңызды тауарлар тізімі кеңейтілді
Тізімге қосылған тауарлар:
- фанера (басқа) тек ағаш парақтарынан тұратын, әрбір парағының қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын (бамбук қоспағанда), сыртқы қабаттарының кемінде біреуі жапырақты ағаштан (қайың, итмұрын, емен, раушан, каштан, терек, эвкалипт, гикори, конский каштан, липа, клен, дуб, платан, тополь, осина, робиния, лириодендрон, жаңғақ) жасалған;
- фанера (басқа) тек ағаш парақтарынан тұратын, әрбір парағының қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын (бамбук қоспағанда), екі сыртқы қабаты қарағай тәрізді ағаштан жасалған;
- болат және легирленбеген темір балқытылған немесе басқа бастапқы формада (тауар позициясы 7203-тен басқа);
- тотқа төзімді болат балқытылған немесе басқа бастапқы формада; тотқа төзімді болаттан жасалған жартылай дайын өнімдер;
- басқа түрдегі легирленген болат балқытылған немесе бастапқы формада; басқа легирленген болаттан жартылай дайын өнімдер;
- шикі мыс; электролиттік рафинирлеуге арналған мыс анодтары;
- тазартылған мыс; прокатқа арналған заготовкалар;
- басқа мыс қорытпалары (тауар позициясы 7405-тен басқа);
- электр өткізбейтін мыс сымдары, арқан, өрілген баулар және ұқсас өнімдер;
- алюминий қорытпалары: слябтар және биллеттер;
- шикі қорғасын, басқа: құрамында басқа элементтерге қарағанда масса бойынша ең көп мөлшерде сурьма бар;
- шикі қорғасын, басқа: рафинирлеуге арналған, құрамында 0,02% немесе одан көп күміс бар (қара қорғасын, веркблей);
- шикі қорғасын, басқа;
- шарикті подшипниктер;
- конустық роликті подшипниктер, ішкі конустық сақиналарымен және сепаратор мен роликтерімен бірге;
- сфералық роликті подшипниктер;
- цилиндрлік роликтері бар басқа подшипниктер, сепаратор мен роликтерімен бірге;
- комбинирленген шарико-роликті және басқа подшипниктер.
Бұйрық 2025 жылғы 30 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі
Айта кету керек, ішкі нарықтағы азық-түлік немесе басқа тауарлардың критикалық тапшылығын алдын алу немесе азайту мақсатында, орталық мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілі бір тауарларды экспорттауға тыйым салу немесе сандық шектеулер енгізе алады, бұл үшін уәкілетті органмен келісім жасалуы тиіс. Сонымен қатар, квоталар мен тыйым салынатын тауарлар аса маңызды тауарлар тізіміне енгізілуі қажет.
Қазіргі таңда аса маңызды тауарлар тізімінде 170 тауар позициясы бар, оның ішінде: ет, балық, сүт, ірімшік, жұмыртқа, картоп, шай, бидай, ұн, май, қант, мұнай және мұнай өнімдері, ағаш, орман материалдары, жүн, алтын, металдар, темір-шүңгі және т.б. тауарлар бар.