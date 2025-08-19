ТЖ жою және өртті сөндіру кезінде АҚО қызметкерлері қандай ақшалай қаражат алады
Құжат әскери немесе төтенше жағдайдың қолданылуы немесе терроризмге қарсы операция жүргізу кезеңінде немесе қарулы қақтығыс жағдайларында немесе табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланған жерде төтенше жағдайларды жою немесе өрттерді сөндіру жөніндегі міндеттерді орындау кезінде азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің қызмет мерзімін есептеу және оларға ақшалай қамтылым төлеу тәртібін айқындайды.
АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің қызмет мерзімін есептеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды кадр қызметтері, ақшалай қаражатты үш есе мөлшерде төлеуді АҚО қаржы қызметтері жүзеге асырады.
АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерін әскери немесе төтенше жағдайдың қолданылу кезеңінде төтенше жағдайларды жою немесе өрттерді сөндіру, терроризмге қарсы операцияны жүргізу, қарулы қақтығыс жағдайында, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде міндеттерді орындауға тарту уақыты қызметтің бір күні үш күнге еңбек сіңірген жылдарына есептеледі.
Егер қызметтің бір айы бір мезгілде бір жарым ай және үш ай ретінде есептелуге жататын болса, көрсетілген кезең еңбек сіңірген жылдарына үш ай үшін бір ай есебінен есептеледі.
Еңбек сіңірген жылдарын есептеу бір айлық қызмет үш айға күнтізбелік тәртіппен жүргізіледі. Ұзақтығы бір тәуліктен аз қызмет ету кезеңі еңбек сіңірген жылдарына бір күнтізбелік күн ретінде есептеледі.
Әскери немесе төтенше жағдайдың қолданылуы немесе терроризмге қарсы операция жүргізу кезеңінде немесе қарулы қақтығыс жағдайларында немесе табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланған жерде төтенше жағдайларды жою немесе өрттерді сөндіру жөніндегі міндеттерді орындау үшін жеке құрамның келуі және оны қабылдау туралы акт жасалады.
Міндеттерді орындаған АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілері кетер алдында нысан бойынша Әскери немесе төтенше жағдайдың қолданылуы немесе терроризмге қарсы операция жүргізу кезеңінде немесе қарулы қақтығыс жағдайларында немесе табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланған жерде төтенше жағдайларды жою немесе өрттерді сөндіру жөніндегі міндеттерді орындау актісі жасалады.
Актілерді қабылдаушы тарап орындалатын міндеттердің сипатына қарай – төтенше жағдайларды жою немесе өрт сөндіруді және авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру бөлімшесі жасайды. Актіні жасауға уәкілетті орган, оның аумақтық органы, мемлекеттік мекемесі басшысының тиісті қызмет бағытына жетекшілік ететін орынбасарлары тартылады.
Міндеттерді орындау аяқталғаннан кейін және АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілері тұрақты орналасқан жерге келгеннен кейін жіберуші тарап осы Қағидаларда көзделген міндеттерді орындауға аталған адамдардың нақты қатысуын белгілеу үшін комиссия (Комиссия) құрады.
Комиссия уәкілетті орган басшысының, оның аумақтық органының, мемлекеттік мекемесінің бұйрығы негізінде құрылады. Комиссияның төрағасы уәкілетті орган, оның аумақтық органы, мемлекеттік мекемесі басшысының тиісті қызмет бағытына жетекшілік ететін орынбасары болып табылады. Комиссия құрамына кадр қызметінің, төтенше жағдайларды жою немесе өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және жедел басқару орталығының, азаматтық қорғаныс бөлімшелерінің бастықтары кіреді. Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ саннан тұрады. Комиссия шешімдері Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен дауыс беру жолымен қабылданады.
Комиссияның жұмыс органы орындалған міндеттердің сипатына қарай төтенше жағдайларды жою немесе өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру бөлімшелері болып табылады.
Комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Комиссияның хаттамасын жұмыс органы кейіннен есепке алу үшін кадр қызметіне жібереді. Хаттама негізінде кадр қызметі тиісті бұйрық шығарады.
Көрсетілген міндеттерді орындау кезінде АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне үш есе мөлшерде ақшалай қамтылым (лауазымдық айлықақы және арнаулы атағы/әскери атағы үшін айлықақы) төленеді.
Бұйрық негізінде қаржы қызметі бір күн үшін үш күн есебінен АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерін тартудың нақты күндерінің нақты саны үшін ақшалай қаражатты есептеуді жүзеге асырады.
Ақшалай қамтылымның мөлшері АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерін тартудың нақты күнтізбелік күндерінің санын бір күнтізбелік күнгі ақшалай қаражаттың мөлшеріне көбейту және екіге көбейту жолымен айқындалады (күнтізбелік күнгі ақшалай қаражаттың бір мөлшері айлық ақшалай қаражаттың құрамына кіреді).
Бір күнтізбелік күн үшін ақшалай қаражаттың мөлшері толық айдағы ақшалай қаражаттың сомасын тиісті айдағы күнтізбелік күндер санына бөлумен айқындалады.
Бұйрық 2025 жылғы 29 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.