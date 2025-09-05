#Қазақстан
Құқық

Казармалық жағдайда АҚО әскери қызметшілерін тамақпен қамтамасыз ету: қағидалар бекітілді

Казармалық жағдайда АҚО әскери қызметшілерін тамақпен қамтамасыз ету: қағидалар бекітілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 13:48 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Төтенше жағдайлар министрі 2025 жылғы 28 тамыздағы бұйрықпен казармалық жағдайда болған немесе карантиндік іс-шараларға қатысқан кезде азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерін тамақпен қамтамасыз ету қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерін тамақпен қамтамасыз ету мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес тиісті қызметтерді, тауарларды және жұмыстарды сатып алу арқылы жүзеге асырылады.

АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілері белгіленген табиғи нормалар бойынша пайдалануға дайын тағамдар мен сусындар (таңғы ас, түскі ас және кешкі ас) түрінде тиісті тамақтану орындары арқылы қамтамасыз етіледі.

Азық-түлік үлесін беру кезінде азық-түлік өнімдерін басқа өнімдерге алмастырудың заттай нормаларында белгіленген өнімдердің өзара алмасу нормалары шегінде рұқсат беріледі.

Казарма жағдайында және (немесе) карантиндік іс-шараларға қатысатын АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне арналған бір кісілік норма уәкілетті орган бекіткен нормаларға сәйкес қамтамасыз етіледі.

АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерін пайдалануға дайын тағаммен және сусындармен уақтылы қамтамасыз ету, сондай-ақ пайдалануға дайын тағамның және сусындардың сапасын бақылау тамақтандыруды ұйымдастыру болып табылады.

Үш тәуліктен аспайтын мерзімге құрғақ азық-түлік пайкісін беру рұқсат етіледі.

Тамақ қатаң түрде бекітілген мәзір бойынша, тамақпен қамтамасыз ету нормалары бойынша өнімдерді тарата отырып (тарату мәзірі) дайындалады.

Азық-түлікті тарату мәзірімен тамақтандыруды ұйымдастыруды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалармен, уәкілетті органның аумақтық органдарымен (бұдан әрі – аумақтық орган) келісу арқылы жасалады.

Азық-түлікті тарату мәзірі қамтамасыз етудің әр заттай нормасы бойынша, тамақтанушылардың санына қарамастан жасалады, тылдық қамтамасыз ету бөлімшесінің бастығы, жауапты қызметкер немесе АҚО әскери қызметшісі қол қояды және аумақтық орган басшысымен бекітіледі.

Тамақ дайындау процесін және пайдалануға дайын тағам мен сусындардың сапасын бақылау үшін аумақтық органның жауапты лауазымды адамдары тағайындалады.

Әрбір тамақ қабылдау алдында тағамдар мен сусындардың әзірлеу процесі мен сапасын бақылауды жүзеге асыратын адамдар мәзір-есептеме бойынша тамақпен қамтамасыз етудің табиғи нормасының толық жеткізілуін және дайын тағамдар мен сусындардың сапасын тексереді.

Бақылау нәтижелері нысан бойынша тағам сапасын бақылау есебіне арналған кітапқа жазылады.

Сондай-ақ, тамақтандыруды ұйымдастыру "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Тылдық қамтамасыз ету бөлімшесінің жауапты лауазымды адамдары тамақтандыруды ұйымдастыру қызметін көрсететін жеке немесе заңды тұлғаларға мынадай мәліметтерді ұсынады:

  • мемлекеттік сатып алу шарты жасалған кезден бастап тамақтанушылардың саны туралы;
  • нысан бойынша АҚО қызметкерлері мен әскери қызметшілерді тамақтандыру туралы.

Бұйрық 2025 жылғы 14 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
