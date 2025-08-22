Қазақстанда қай жерлерде балық аулауға болмайды
Сурет: pxhere
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 18 тамыздағы бұйрығымен Балық аулау қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетулерге сәйкес, балық аулауға тыйым салынады:
- су шаруашылығы және гидротехникалық құрылыстардың, шлюздер мен көпірлердің жанында, көлдерді өзара және негізгі өзенмен байланыстыратын тармақтарда, су жеткізетін каналдарда мен мелиорациялық жүйелердің тармақтарында, сондай-ақ өзендер мен каналдар сағаларының қосылған жерінен екі жағына қарай 500 метрге дейінгі аралықта, су қоймасына кірер тұстан 500 метр қашықтықта және өзен мен каналдың жоғары ағысына қарай 1500 метр аралықта;
- Қағидаларда көзделмеген балық аулау құралдарымен;
- қыста қыстап шығатын шұңқырларда, уылдырық шашу кезінде уылдырық шашатын жерлерде және уәкілетті орган тиісті ғылыми ұйымдар берген биологиялық негіздеме негізінде белгілейтін өзге де жерлерде және мерзімдерде;
- "Ішкі су көлігі туралы" заңда белгіленген тәртіппен тіркелмеген және тіркеу нөмірлері көрсетілмеген жүзбелі құралдарда;
- балық ресурстары мен басқа да су жануарларын пайдалануға рұқсатқа сәйкес балық аулау құралдарының атауы мен параметрлері көрсетілген белгілерсіз кәсіпшілік балық аулау құралдарымен;
- теңіздер мен өзендерде бекіре тұқымдас балықтарды аулау үшін қолданылатын ставалы ау құралдарымен;
- алкогольдік, есірткілік немесе өзге де уытты масаң күйде;
- Балық аулау қағидаларында тыйым салынған тәсілдермен;
- өзеннің немесе тармақтың еніне екіден үшін артық ау құралдарын орнатумен;
- ставалы ау құралдарын шахматтық ретпен, сондай-ақ өзендер сағалары мен құятын каналдардың аузынан 500 метр радиуста вентерьлер мен секреттер қою арқылы;
- кәсіпшілік балық аулау кезінде су шаруашылығы және гидротехникалық құрылыстардың, шлюздер мен көпірлердің жанынан 500 метрге жуық аралықта;
- уәкілетті орган тиісті ғылыми ұйымдар берген биологиялық негіздеме негізінде белгілейтін мерзімдерде және орындарда балық ресурстары мен басқа да су жануарлары шоғырланған жерлерде және олардың көшу жолдарында;
- жарылғыш заттарды, уытты химикаттарды және басқа да химиялық препараттарды, сондай-ақ атыс қаруын пайдалану арқылы;
- уәкілетті органның рұқсатынсыз балық аулауға рұқсат етілген кәсіпшілік және кәсіпшілік емес құралдар мен тәсілдер тізбесіне кірмейтін құралдар мен тәсілдерді пайдалану арқылы.
- Сондай-ақ құжатта ғылыми-зерттеу аулауы — жануарлар дүниесін қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау екені айтылған.
- Жануарлар дүниесін қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері ретінде аккредиттелген заңды тұлғалармен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 25 шілдедегі "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес жүргізіледі.
Бұйрық 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
