Құқық

Қазақстанда қай жерлерде балық аулауға болмайды

Қазақстанда қай жерлерде балық аулауға болмайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 14:12 Сурет: pxhere
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 18 тамыздағы бұйрығымен Балық аулау қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулерге сәйкес, балық аулауға тыйым салынады:

  • су шаруашылығы және гидротехникалық құрылыстардың, шлюздер мен көпірлердің жанында, көлдерді өзара және негізгі өзенмен байланыстыратын тармақтарда, су жеткізетін каналдарда мен мелиорациялық жүйелердің тармақтарында, сондай-ақ өзендер мен каналдар сағаларының қосылған жерінен екі жағына қарай 500 метрге дейінгі аралықта, су қоймасына кірер тұстан 500 метр қашықтықта және өзен мен каналдың жоғары ағысына қарай 1500 метр аралықта;
  • Қағидаларда көзделмеген балық аулау құралдарымен;
  • қыста қыстап шығатын шұңқырларда, уылдырық шашу кезінде уылдырық шашатын жерлерде және уәкілетті орган тиісті ғылыми ұйымдар берген биологиялық негіздеме негізінде белгілейтін өзге де жерлерде және мерзімдерде;
  • "Ішкі су көлігі туралы" заңда белгіленген тәртіппен тіркелмеген және тіркеу нөмірлері көрсетілмеген жүзбелі құралдарда;
  • балық ресурстары мен басқа да су жануарларын пайдалануға рұқсатқа сәйкес балық аулау құралдарының атауы мен параметрлері көрсетілген белгілерсіз кәсіпшілік балық аулау құралдарымен;
  • теңіздер мен өзендерде бекіре тұқымдас балықтарды аулау үшін қолданылатын ставалы ау құралдарымен;
  • алкогольдік, есірткілік немесе өзге де уытты масаң күйде;
  • Балық аулау қағидаларында тыйым салынған тәсілдермен;
  • өзеннің немесе тармақтың еніне екіден үшін артық ау құралдарын орнатумен;
  • ставалы ау құралдарын шахматтық ретпен, сондай-ақ өзендер сағалары мен құятын каналдардың аузынан 500 метр радиуста вентерьлер мен секреттер қою арқылы;
  • кәсіпшілік балық аулау кезінде су шаруашылығы және гидротехникалық құрылыстардың, шлюздер мен көпірлердің жанынан 500 метрге жуық аралықта;
  • уәкілетті орган тиісті ғылыми ұйымдар берген биологиялық негіздеме негізінде белгілейтін мерзімдерде және орындарда балық ресурстары мен басқа да су жануарлары шоғырланған жерлерде және олардың көшу жолдарында;
  • жарылғыш заттарды, уытты химикаттарды және басқа да химиялық препараттарды, сондай-ақ атыс қаруын пайдалану арқылы;
  • уәкілетті органның рұқсатынсыз балық аулауға рұқсат етілген кәсіпшілік және кәсіпшілік емес құралдар мен тәсілдер тізбесіне кірмейтін құралдар мен тәсілдерді пайдалану арқылы.
  • Сондай-ақ құжатта ғылыми-зерттеу аулауы — жануарлар дүниесін қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау екені айтылған.
  • Жануарлар дүниесін қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері ретінде аккредиттелген заңды тұлғалармен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 25 шілдедегі "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес жүргізіледі.

Бұйрық 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
