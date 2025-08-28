Балық аулауға болатын құралдар: тізім бекітілді
2025 жылғы 15 тамызда Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен өндірістік және әуесқойлық мақсаттағы балық аулау құралдары мен тәсілдерінің қолдануға рұқсат етілген тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рұқсат етілген тізімге балық шаруашылығында қолданылатын 18 өндірістік құрал және 13 өндірістік емес (әуесқойлық) балық аулау құралы енгізілді.
Балық аулаудың кәсіпшілік құралдары
- Желбезекті құрма аулар
- Желбезекті ығызба аулар
- Дрифтерлі ау
- Қоршайтын ау
- Жібінің диаметрі 0,2 миллиметрден кем және ұяшықтарының мөлшері 100 миллиметрден кем (ұяшықтың конструктивтік аралығы 50 миллиметрден кем) синтетикалық нейлондық немесе басқа да полиамидті моножіптен және басқа да синтетикалық моножіптен машина тәсілімен немесе қолдан жасалған балық аулайтын, түйінді қоспағанда, кез келген модификациядағы балық аулайтын аулар (2027 жылғы 1 қыркүйекке дейін)
- Тралдар
- Тастама жылымдар
- Су түбі жылымы
- Қоршайтын жылым
- Қалталы жылым
- Сүзекі, сүйретпе
- Борттық қапсырма, конустық аулар
- Құрма жылымдар, вентерлер
- "Гигант" типті құрма жылым
- Шаян аулағыштар
- Жайынды аулауға арналған арнайы құрал
- Кеме балық сорғы қондырғысы
- Эрлифтерлі кеме қондырғысы
Балық аулаудың кәсіпшілік емес құралдары
- Қалқымалы қармақ
- Шыбындық қармақ
- Түпті қармақ
- Тастама қармақ
- Иілмелі қармақ
- Шаян аулағыштар
- Воблерлер
- Жерлица
- Дөңгелек
- Блесна
- Мормышка
- Троллдар
- Су астыңда аулауға арналған мылтық
Сонымен қатар, балық аулау тек уәкілетті органның шешіміне сәйкес жүзеге асырылатыны еске салынады. Яғни, уәкілетті орган:
- балық ресурстарын және басқа да су жануарларын, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға тыйым салу немесе шектеу енгізеді;
- оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін белгілейді.
Аталған бұйрық 2025 жылғы 7 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
