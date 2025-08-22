Қуандық Бишімбаевтың бауыры мерзімінен бұрын бостандыққа шығатын болды
Экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ағасы Бақытжан Байжановтың жазасын өтеу мерзімін қысқарту туралы өтініші қанағаттандырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Степногорск қалалық сотында ҚАЖ мекемесінің "ҚР Конституциясының 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы" Заңды қолдана отырып, сотталған Байжановтың жазасын өтеу мерзімін қысқарту туралы ұсынысы қаралды.
Сотталған Байжановқа қатысты ұсыныс келесі негіздер бойынша қанағаттандырылды.
- ҚК-нің 78-бабының 2-бөлігіне сәйкес, ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған адамдарға жаза мерзімі қысқартылуы мүмкін.
- "Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы" Заңына сәйкес, негізгі жазаның өтелмеген бөлігінің мерзімі немесе мөлшері залал өтелген жағдайда не олар болмаған кезде ауыр қылмыстар бойынша үштен біріне қысқартылады.
- Сотталған Байжановтан сот үкімімен өндіріп алынған мәжбүрлі төлем және іс жүргізу шығындары толық көлемде өтелген.
"Сот қаулысымен ҚАЖ мекемесінің сотталған Б.-ға жаза мерзімін қысқарту туралы ұсынысы қанағаттандырылды. "ҚР Конституциясының отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы" Заңға сәйкес, сотталған Б.-ға өтелмеген жаза мерзімі 1/3 бөлікке қысқартылды және өтеуге түпкілікті 1 жыл 4 ай 17 күн бас бостандығынан айыру мерзімі белгіленді", делінген сот хабарламасында.
Сот актісі заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетсек, 2024 жылы 13 мамырда Байжановтың ҚР ҚК-нің 432-бабымен ҚІЖМАС үкімімен 4 жылға бас бостандығынан айырылғаны анықталды.
