#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Мәдениет және шоу-бизнес

Бишімбаевтың ісінен кейін танымал болған прокурор Динара Сәтжанға сұхбат берді

Бишімбаевтың ісінен кейін танымал болған прокурор Динара Сәтжанға сұхбат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 10:11 Сурет: Instagram/aimaganova_a
Қазақстандық тележүргізуші және блогер Динара Сәтжан Ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаевтың ісін жүргізген прокурор Айжан Аймағановамен сұхбат жуырда жарыққа шығатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

25 қыркүйекте Instagram парақшасында Сәтжан сұхбат жазылымынан кадрлар жариялап, қазақстандық әйелдерге деген ерекше құрметін жеткізді.

"Біздің қазақ әйелдеріне деген таңданысым шексіз. Оларды бүкіл әлем таныса деймін! Осы аптада прокурор Айжан Аймағановамен сұхбат шығады", – деп жазды ол.

Аймағанова – жұбайы Салтанат Нүкенованы өлтірді деп айыпталған Бишімбаевқа қатысты сот процесінің негізгі тұлғаларының бірі ретінде танылған.

Бұған дейін Say Mo мен Нұрболат Абдуллиннің дуэты желіде шуға айналғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген Нью-Йоркте өткізетін концертіне қызу дайындық үстінде
09:35, Бүгін
Димаш Құдайберген Нью-Йоркте өткізетін концертіне қызу дайындық үстінде
"Димашқа ма, әлде "Қайратқа" ма?": Қазақстандықтар Джеки Чанның Алматыға келу себебін болжауда
16:50, 25 қыркүйек 2025
"Димашқа ма, әлде "Қайратқа" ма?": Қазақстандықтар Джеки Чанның Алматыға келу себебін болжауда
Say Mo мен Нұрболат Абдуллиннің дуэты желіде шуға айналды
14:17, 25 қыркүйек 2025
Say Mo мен Нұрболат Абдуллиннің дуэты желіде шуға айналды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: