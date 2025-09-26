Бишімбаевтың ісінен кейін танымал болған прокурор Динара Сәтжанға сұхбат берді
Қазақстандық тележүргізуші және блогер Динара Сәтжан Ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаевтың ісін жүргізген прокурор Айжан Аймағановамен сұхбат жуырда жарыққа шығатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
25 қыркүйекте Instagram парақшасында Сәтжан сұхбат жазылымынан кадрлар жариялап, қазақстандық әйелдерге деген ерекше құрметін жеткізді.
"Біздің қазақ әйелдеріне деген таңданысым шексіз. Оларды бүкіл әлем таныса деймін! Осы аптада прокурор Айжан Аймағановамен сұхбат шығады", – деп жазды ол.
Аймағанова – жұбайы Салтанат Нүкенованы өлтірді деп айыпталған Бишімбаевқа қатысты сот процесінің негізгі тұлғаларының бірі ретінде танылған.
