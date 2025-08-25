#Қазақстан
Қазақстанда динамикалық бақылауға жататын аурулар тізімі кеңейтілді

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 14:09 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 7 тамыздағы бұйрығымен динамикалық бақылауға жататын созылмалы аурулар тізіміне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізім жаңа редакцияда ұсынылды.

Барлығы тізімге 27 түрлі ауру енгізілген, оның ішінде:

  • Созылмалы вирустық гепатит В, С және D, бауыр циррозынсыз;
  • Артериялық гипертензия;
  • Жүректің ишемиялық ауруы;
  • Брахиоцефалдық артериялардың экстракраниалды аурулары;
  • Жүрек қақпақшаларының барлық түрдегі зақымданулары;
  • Жүрек ырғағының бұзылыстары, жүрекшелердің жыбырлауы мен дірілдеуі;
  • Қан және қан түзуші ағзалардың аурулары;
  • Тыныс алу жүйесінің аурулары;
  • Ас қорыту жүйесінің аурулары, соның ішінде асқазан жарасы мен бауыр циррозы;
  • Қаңқа-бұлшықет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары;
  • Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану бұзылыстары және зат алмасудың бұзылыстары, соның ішінде қант диабетінің әртүрлі түрлері;
  • Қалқанша безінің аурулары;
  • Жүйке жүйесінің аурулары, оның ішінде эпилепсия және балалардың церебралдық салдануы.
  • Сонымен қатар жүйке жүйесінің басқа да дегенеративтік аурулары және орталық жүйке жүйесінің демиелинизациялайтын аурулары енгізілді;
  • Зәр шығару-жыныс жүйесінің аурулары;
  • Әйел жыныс ағзаларының қабынусыз аурулары;
  • Перинаталдық кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар, соның ішінде туа біткен даму ақаулары.

Бұған дейін тізімге 25 түрлі ауру кірген болатын.

Бұйрық 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
