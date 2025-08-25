Қазақстанда динамикалық бақылауға жататын аурулар тізімі кеңейтілді
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 7 тамыздағы бұйрығымен динамикалық бақылауға жататын созылмалы аурулар тізіміне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тізім жаңа редакцияда ұсынылды.
Барлығы тізімге 27 түрлі ауру енгізілген, оның ішінде:
- Созылмалы вирустық гепатит В, С және D, бауыр циррозынсыз;
- Артериялық гипертензия;
- Жүректің ишемиялық ауруы;
- Брахиоцефалдық артериялардың экстракраниалды аурулары;
- Жүрек қақпақшаларының барлық түрдегі зақымданулары;
- Жүрек ырғағының бұзылыстары, жүрекшелердің жыбырлауы мен дірілдеуі;
- Қан және қан түзуші ағзалардың аурулары;
- Тыныс алу жүйесінің аурулары;
- Ас қорыту жүйесінің аурулары, соның ішінде асқазан жарасы мен бауыр циррозы;
- Қаңқа-бұлшықет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары;
- Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану бұзылыстары және зат алмасудың бұзылыстары, соның ішінде қант диабетінің әртүрлі түрлері;
- Қалқанша безінің аурулары;
- Жүйке жүйесінің аурулары, оның ішінде эпилепсия және балалардың церебралдық салдануы.
- Сонымен қатар жүйке жүйесінің басқа да дегенеративтік аурулары және орталық жүйке жүйесінің демиелинизациялайтын аурулары енгізілді;
- Зәр шығару-жыныс жүйесінің аурулары;
- Әйел жыныс ағзаларының қабынусыз аурулары;
- Перинаталдық кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар, соның ішінде туа біткен даму ақаулары.
Бұған дейін тізімге 25 түрлі ауру кірген болатын.
Бұйрық 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
