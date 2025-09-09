Екі АЭА үшін басым қызмет түрлері кеңейтілді
Сурет: «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА баспасөз қызметі
Индустрия және құрылыс министрі 2025 жылғы 29 тамыздағы екі бұйрығымен арнайы экономикалық аймақтардағы басым қызмет түрлерінің тізіміне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
№331 бұйрыққа сәйкес "Қорғас – Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағына төмендегідей қызмет түрлері бекітілді:
- қойма шаруашылығы және көлікке көмекші қызмет түрлері;
- тамақ өнімдерін өндіру;
- былғары және оған қатысты өнімдер өндіру;
- тоқыма бұйымдарын өндіру;
- өзге де бейметалл минералды өнімдер шығару;
- химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру;
- машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру;
- өзге санаттарға кірмейтін машиналар мен жабдықтарды өндіру;
- көрмелер, музей, қойма және әкімшілік ғимараттар салу (жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес);
- басым қызмет түрлерін іске асыруға арналған нысандарды салу және пайдалануға беру;
- теңіз балық шаруашылығы;
- тұщы су балық шаруашылығы;
- тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсаттағы қағаз өнімдерін шығару;
- электрондық элементтер өндіру;
- шойын, болат және ферросплав өндіру;
- қонақүйлер мен мейрамханаларды салу және пайдалануға беру (жаңасы);
- әуе және ғарыш кемелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету (жаңасы);
- авиациялық бензин мен керосиннің көтерме саудасы (жаңасы).
Жаңа қызмет түрлері тек әуежай аумағында жүзеге асырылатыны белгіленді.
№332 бұйрыққа сәйкес "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағында басым қызмет түрлерінің тізімі жаңартылды:
- өзге бейметалл минералды өнімдерді өндіру (кейбір цемент түрлерінен басқа);
- машиналар мен жабдықтар өндіру;
- тұрмыстық электр құрылғыларын шығару;
- резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру;
- химия өнеркәсібі өнімдерін шығару;
- металлургия өнеркәсібі;
- электр жабдықтарын, соның ішінде жарықтандыру құралдарын өндіру;
- жарық құралдарына арналған шыны компоненттерін шығару;
- тамақ өнімдерін өндіру;
- ағаш массасы мен целлюлоза, қағаз және картон өндіру;
- жиһаз жасау;
- автокөліктер, тіркемелер мен жартылай тіркемелер өндіру;
- теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрам өндіру;
- әуе және ғарыш аппараттарын шығару;
- негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өндіру;
- электрондық бөлшектер шығару;
- қойма шаруашылығы және көмекші көлік қызметтері;
- инфрақұрылымдық және әкімшілік кешендер салу және іске қосу (ЖСҚ-ға сәйкес);
- ауруханалар, емханалар, мектептер, балабақшалар, музейлер, театрлар, ЖОО мен колледждер, кітапханалар, оқушылар сарайлары, спорт кешендерін салу және іске қосу;
- дайын тоқыма бұйымдарын (киімнен басқа) шығару;
- өзге тоқыма бұйымдарын өндіру;
- былғары киім өндіру;
- арнайы киім тігу;
- өзге сырт киім шығару;
- іш киім өндіру;
- өзге киім және аксессуарлар жасау;
- трикотаж және тоқыма бұйымдарын шығару;
- зергерлік фабрика салу және іске қосу (ЖСҚ-ға сәйкес);
- бағалы металдар мен тастардан зергерлік бұйымдар жасау;
- құлыптар, ілмектер және топсалар өндіру;
- медициналық құралдар, аппараттар мен жабдықтар шығару;
- әскери жауынгерлік көлік құралдарын өндіру;
- өзге өнімдер өндіру (жаңасы);
- инфрақұрылым нысандарын және аталған қызмет түрлерін іске асыруға арналған ғимараттарды салу және іске қосу.
№331 және №332 бұйрықтар 2025 жылғы 8 қыркүйектен бастап күшіне енді.
