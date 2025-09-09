#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Қоғам

Екі АЭА үшін басым қызмет түрлері кеңейтілді

«Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА баспасөз қызметі ақпарат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 09:52 Сурет: «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА баспасөз қызметі
Индустрия және құрылыс министрі 2025 жылғы 29 тамыздағы екі бұйрығымен арнайы экономикалық аймақтардағы басым қызмет түрлерінің тізіміне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

№331 бұйрыққа сәйкес "Қорғас – Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағына төмендегідей қызмет түрлері бекітілді:

  • қойма шаруашылығы және көлікке көмекші қызмет түрлері;
  • тамақ өнімдерін өндіру;
  • былғары және оған қатысты өнімдер өндіру;
  • тоқыма бұйымдарын өндіру;
  • өзге де бейметалл минералды өнімдер шығару;
  • химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру;
  • машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру;
  • өзге санаттарға кірмейтін машиналар мен жабдықтарды өндіру;
  • көрмелер, музей, қойма және әкімшілік ғимараттар салу (жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес);
  • басым қызмет түрлерін іске асыруға арналған нысандарды салу және пайдалануға беру;
  • теңіз балық шаруашылығы;
  • тұщы су балық шаруашылығы;
  • тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсаттағы қағаз өнімдерін шығару;
  • электрондық элементтер өндіру;
  • шойын, болат және ферросплав өндіру;
  • қонақүйлер мен мейрамханаларды салу және пайдалануға беру (жаңасы);
  • әуе және ғарыш кемелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету (жаңасы);
  • авиациялық бензин мен керосиннің көтерме саудасы (жаңасы).

Жаңа қызмет түрлері тек әуежай аумағында жүзеге асырылатыны белгіленді.

№332 бұйрыққа сәйкес "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағында басым қызмет түрлерінің тізімі жаңартылды:

  • өзге бейметалл минералды өнімдерді өндіру (кейбір цемент түрлерінен басқа);
  • машиналар мен жабдықтар өндіру;
  • тұрмыстық электр құрылғыларын шығару;
  • резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру;
  • химия өнеркәсібі өнімдерін шығару;
  • металлургия өнеркәсібі;
  • электр жабдықтарын, соның ішінде жарықтандыру құралдарын өндіру;
  • жарық құралдарына арналған шыны компоненттерін шығару;
  • тамақ өнімдерін өндіру;
  • ағаш массасы мен целлюлоза, қағаз және картон өндіру;
  • жиһаз жасау;
  • автокөліктер, тіркемелер мен жартылай тіркемелер өндіру;
  • теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрам өндіру;
  • әуе және ғарыш аппараттарын шығару;
  • негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өндіру;
  • электрондық бөлшектер шығару;
  • қойма шаруашылығы және көмекші көлік қызметтері;
  • инфрақұрылымдық және әкімшілік кешендер салу және іске қосу (ЖСҚ-ға сәйкес);
  • ауруханалар, емханалар, мектептер, балабақшалар, музейлер, театрлар, ЖОО мен колледждер, кітапханалар, оқушылар сарайлары, спорт кешендерін салу және іске қосу;
  • дайын тоқыма бұйымдарын (киімнен басқа) шығару;
  • өзге тоқыма бұйымдарын өндіру;
  • былғары киім өндіру;
  • арнайы киім тігу;
  • өзге сырт киім шығару;
  • іш киім өндіру;
  • өзге киім және аксессуарлар жасау;
  • трикотаж және тоқыма бұйымдарын шығару;
  • зергерлік фабрика салу және іске қосу (ЖСҚ-ға сәйкес);
  • бағалы металдар мен тастардан зергерлік бұйымдар жасау;
  • құлыптар, ілмектер және топсалар өндіру;
  • медициналық құралдар, аппараттар мен жабдықтар шығару;
  • әскери жауынгерлік көлік құралдарын өндіру;
  • өзге өнімдер өндіру (жаңасы);
  • инфрақұрылым нысандарын және аталған қызмет түрлерін іске асыруға арналған ғимараттарды салу және іске қосу.

№331 және №332 бұйрықтар 2025 жылғы 8 қыркүйектен бастап күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Көптеген өңірлерде жағдай көңіл көншітпейді": қазақстандықтарға ауыз су сапасына қатысты үндеу жасалды
10:13, Бүгін
"Көптеген өңірлерде жағдай көңіл көншітпейді": қазақстандықтарға ауыз су сапасына қатысты үндеу жасалды
Мемлекет басшысы Тәжікстан Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
10:02, Бүгін
Мемлекет басшысы Тәжікстан Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
ІІМ: 9 есірткі зертханасы жойылды
09:46, Бүгін
ІІМ: 9 есірткі зертханасы жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: