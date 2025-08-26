#Қазақстан
Құқық

Өрттен қорғалатын аса маңызды мемлекеттік нысандардың тізімі бекітілді

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 09:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 20 тамыздағы Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен мемлекеттік өртке қарсы қызметі өрттен қорғайтын аса маңызды мемлекеттік меншік объектілерінің тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Тізімге 11 нысан енгізілді:
  • ҚР Президентінің резиденциялары.
  • ҚР Үкімет Аппаратының әкімшілік ғимараты.
  • ҚР Парламенті Мәжілісінің әкімшілік ғимараты.
  • ҚР Парламенті Сенатының әкімшілік ғимараты.
  • ҚР Жоғарғы сотының әкімшілік ғимараты.
  • ҚР Конституциялық сотының әкімшілік ғимараты.
  • ҚР Бас прокуратурасының әкімшілік ғимараты.
  • "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты.
  • "ҚР Президентінің архиві" әкімшілік ғимараты.
  • ҚР Президенті Іс басқармасының автокөлік шаруашылығы.
  • Материалдық-техникалық жабдықтау басқармасының автокөлік шаруашылығы.

Бұйрық 2025 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

