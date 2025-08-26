Өрттен қорғалатын аса маңызды мемлекеттік нысандардың тізімі бекітілді
2025 жылғы 20 тамыздағы Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен мемлекеттік өртке қарсы қызметі өрттен қорғайтын аса маңызды мемлекеттік меншік объектілерінің тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
- Тізімге 11 нысан енгізілді:
- ҚР Президентінің резиденциялары.
- ҚР Үкімет Аппаратының әкімшілік ғимараты.
- ҚР Парламенті Мәжілісінің әкімшілік ғимараты.
- ҚР Парламенті Сенатының әкімшілік ғимараты.
- ҚР Жоғарғы сотының әкімшілік ғимараты.
- ҚР Конституциялық сотының әкімшілік ғимараты.
- ҚР Бас прокуратурасының әкімшілік ғимараты.
- "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты.
- "ҚР Президентінің архиві" әкімшілік ғимараты.
- ҚР Президенті Іс басқармасының автокөлік шаруашылығы.
- Материалдық-техникалық жабдықтау басқармасының автокөлік шаруашылығы.
Бұйрық 2025 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
