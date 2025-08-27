#Қазақстан
Алматыда көші-қон үдерістерін реттеу қолға алынады: жұмыс тобы құрылды

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 15:26 Фото: Zakon.kz
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов 2025 жылғы 13 тамыздағы өкімімен Алматы қаласындағы көші-қон үдерістерін реттеу және Алматы агломерациясын теңгерімді дамыту мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс тобын құру туралы құжатқа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы қаласындағы көші-қон үдерістерін реттеу және Алматы агломерациясын теңгерімді дамыту мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс тобы құрылсын" – делінген құжатта.

Жұмыс тобының құрамына кіргендер:

  • ҚР Премьер-министрінің орынбасары,
  • ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі,
  • ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы,
  • ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары,
  • ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары,
  • ҚР Ғылым және жоғары білім вице-министрі,
  • ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі,
  • ҚР Оқу-ағарту вице-министрі,
  • ҚР Индустрия және құрылыс вице-министрі,
  • ҚР Ұлттық экономика вице-министрі,
  • ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі,
  • ҚР ҰҚК төрағасының орынбасары (келісім бойынша),
  • ҚР Үкіметі Аппаратының әлеуметтік даму бөлімінің меңгерушісі,
  • Алматы қаласы әкімінің орынбасары,
  • Алматы облысы әкімінің орынбасары,
  • "Алматы Менеджмент Университеті" білім беру мекемесінің директоры (келісім бойынша),
  • "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ вице-президенті (келісім бойынша),
  • ҚР Индустрия және құрылыс министрлігіне қарасты "Мемлекеттік қалақұрылыстық жоспарлау және кадастр республикалық орталығы" РМК бас директорының орынбасары (келісім бойынша),
  • "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша).

Жұмыс тобына 2025 жылғы 20 тамызға дейін Алматы қаласындағы көші-қон үдерістерін реттеу және Алматы агломерациясын теңгерімді дамыту мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеп, оларды ҚР Үкіметі Аппаратына енгізу тапсырылды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
