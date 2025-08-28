Су айдындарындағы қауіпсіздік: Қағидаларға өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, шомылуға бөлінген су айдыны бөлігінің түбін 2 метрге дейінгі тереңдікте тексеру және тазарту, сондай-ақ жағажайдың талаптарға сәйкестігін көзбен шолу арқылы тексеру жұмыстарын уәкілетті органның аумақтық органдары немесе ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер, не су астында жұмыс істеуге арналған сүңгуір жабдығы бар ұйымдар жүзеге асырады. Бұл жұмыстар жергілікті атқарушы органдар мен уәкілетті органның аумақтық өкілдерінің қатысуымен өткізіледі.
Сонымен қатар, су айдындарында, соның ішінде жағажайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті орган шомылуға тыйым салынған және рұқсат етілген орындарда патрульдеу жұмыстарын ұйымдастырады (уәкілетті органның аумақтық органы басшысының бекітілген айлық кестесіне сәйкес).
Сондай-ақ, су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарында жаппай демалу, туризм және спорт орындарында шомылу маусымы басталар алдында шомылуға арналған акватория бөлігінің түбін 2 метр тереңдікке дейін тексеру және тазалау жұмыстары жүргізіледі. Оның қорытындысы бойынша уәкілетті органның аумақтық органдары жағажайды тексеру актісін береді (тексеру актісі барлық қолдар қойылған жағдайда жарамды болып есептеледі).
Су айдындарында бұқаралық іс-шаралар өткізілетін жағдайда, іс-шара ұйымдастырушысы оны өткізетін жергілікті атқарушы органға жазбаша хабарлама жібереді. Хабарлама іс-шара өтетін күннен кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын жолдануы тиіс және оған бұқаралық іс-шаралар бағдарламасы (регламент, сценарий) еркін түрде қоса беріледі.
Жергілікті атқарушы органдар хабарламаны алғаннан кейін үш күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның аумақтық органын хабардар етеді.
Егер бұқаралық іс-шараны ұйымдастырушының өзі жергілікті атқарушы орган болса, онда жеке хабарлама жолданбайды, тек уәкілетті органның аумақтық органына ақпарат беріледі.
Сонымен қатар, нақты көрсетілгені – туристік топтарды ұйымдастырушылар су айдындарындағы туристік маршруттар туралы, топтың шығу және оралу күні, қатысушылар саны, топ жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты туралы мәліметтерді уәкілетті органның аумақтық органына хабарлайды.
Бұл бұйрық 2025 жылғы 6 қыркүйектен бастап күшіне енеді.