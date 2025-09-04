ТЖМ өртке қарсы қызмет Жарғысын бекітті
Осылайша, Жарғының әрекеті мемлекеттік өртке қарсы қызмет (МӨҚҚ) органдарының жеке құрамына, сондай-ақ кәсіби өртке қарсы қызметтер мен ерікті өртке қарсы құрылымдардың қызметкерлеріне гарнизондық қызметті ұйымдастыру талаптары бөлігінде қолданылатыны нақтыланды.
Сонымен қатар, өртке қарсы қызметтің күштері мен құралдарына МӨҚҚ жеке құрамы, кәсіби өртке қарсы қызметтердің және ерікті өртке қарсы құрылымдардың қызметкерлері, өрт сөндіру техникасы, байланыс және басқару құралдары, өрт сөндіру заттары және қару-жарақта тұрған өзге де техникалық құралдар жататыны көрсетілді.
Жарғыға, төтенше жағдай (жағдай) жарияланған жағдайда, аумақтық орган басшысының шешімімен және уәкілетті орган басшысымен келісу арқылы гарнизонның казарма жағдайына көшірілетіні туралы тармақ енгізілді.
Гарнизон казарма жағдайына көшірілгенде, қызмет атқарудың күшейтілген нұсқасы жүзеге асырылады және жеке құрамды тамақпен қамтамасыз ету ұйымдастырылады.
Караулдық қызмет тәулік бойы, төрт ауысыммен жүргізіледі. Қызмет көрсететін мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жеке құрамы үшін министрліктің барлық аумақтық органдарында ауысымдардың (караулдардың) бірыңғай реттік нөмірі қолданылады.
Бөлім байланыс пунктінің (ББП) диспетчері (радиотелефонисі):
- Өрт пен ТЖ туралы хабарламаларды барлық техникалық байланыс және ақпарат өңдеу құралдары арқылы нақты қабылдайды, тіркейді және жөнелтеді;
- Дежурлік караулдарды (бөлімшелерді) шақыру орнына уақтылы және дұрыс жібереді;
- Дежурлік караулдың өртке немесе ТЖ-ға жіберілгені туралы орталық өрт байланыс пунктіне (ОӨБП) және бөлім басшыларына уақтылы баяндама жасайды;
- Байланыс пунктінің техникалық құралдары мен жабдықтарының сақталуын және дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
Диспетчердің (радиотелефонистің) міндеттері:
Кезекшілікке түскенде:
- Құжаттарды, мүлікті және техникалық құралдарды түгендеу тізіміне сәйкес қабылдайды;
- ББП-дегі техникалық құралдардың, резервтік қуат көздерінің бар-жоғын, тазалығын, жай-күйі мен жарамдылығын тексереді;
- Ауыспалы диспетчерден ағымдағы шығулар, басшылықтың тапсырмалары мен нұсқаулары туралы ақпарат алады.
Кезекшілік барысында:
- Караул басшысынан (кезекші ауысым басшысынан) күштер мен құралдар туралы (жеке құрам саны, өрт сөндіру техникасы, өрт сөндіргіш заттар мен ЖЖМ) мәліметтер алады;
- Байланыс құралдары мен техникалық жабдықтардың ақаулары туралы мәліметтерді белгіленген үлгідегі Журналға енгізеді;
- Өзара іс-қимыл қызметтерімен байланысты қолдайды және өрт немесе ТЖ аймағына жібереді;
- Түнгі уақытта балалар, медициналық және басқа мекемелерде адамдардың болуын есепке алу журналын жүргізеді;
- Барлық телефон қоңырауларына дереу жауап береді, ішкі байланыс кезінде лауазымын және тегін атайды (мысалы: "диспетчер Ахметова");
- Жолдардың жабылуы, өрт сөндіру су көздерінің істен шығуы, жедел жағдайдың өзгеруі туралы мәліметтерді дереу караул басшысына, ОӨБП-ге хабарлайды және журналдарға енгізеді;
- ББП-ні тексеру құқығы бар лауазымды тұлғалар келген кезде: "Мырза майор. Диспетчер Ахметова" деп рапорт береді.
Шақыруды өңдеу кезінде:
- Караул шығу жол парағына мына мәліметтерді жазады: шақыру орнының мекенжайы; объектінің атауы мен орналасқан жері; не және қайда жанып жатыр; қай қабатта (немесе жертөледе); ғимараттың қабаттылығы (немесе биіктігі); адамдарға қауіптің бар-жоғы; ОӨБП диспетчерінің тегі; хабарды қабылдау уақыты, қолы мен күні;
- Күштер мен құралдарды бағыттау туралы шешім қабылдайды (егер ОӨБП аға диспетчерінен өзге нұсқаулар болмаса);
- "Дабыл" сигналы беріледі;
- Караул басшысына шығу жол парағын және өрт сөндіру жоспары немесе карточкасын табыстайды.
- Шығуларды сүйемелдеу кезінде:
- Өрт немесе ТЖ орнына шыққан караулмен радиобайланыс орнатады және қолдайды;
- Өрт немесе ТЖ туралы мәліметтерді нақтылайды және оларды караул басшысына, ОӨБП диспетчеріне, бөлім басшыларына жеткізеді;
- Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде лауазымды тұлғалардың барлық шешімдерін уақыт көрсеткішімен электрондық жүйеде (АРМ) тіркейді, АРМ болмаған жағдайда — шығу есебін жүргізу журналына жазады.
- ТЖ басқармаларының (бөлімдерінің) бастықтары мен олардың орынбасарлары:
- Кәсіби өртке қарсы қызметтердің дайындығына, бақылаудағы объектілердің өрт қауіпсіздігіне бақылау мен тексеру жүргізеді;
- Жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді және оларға объектілердің өртке қарсы жағдайы туралы ақпарат береді.
- Өртке қарсы қызмет отрядының бастығы — өрт сөндіру басқармасының басшысына бағынады.
- Өрттен немесе оқу-жаттығулардан кейін, караул мен техниканы дайындық жағдайына келтіру 10 минут ішінде жүзеге асырылады. Бұл жұмыс караул басшысының тікелей қатысуымен және бақылауымен орындалады.
Бұл ретте:
- Водительдер өрт техникасын жанармаймен толтырады (егер бөлімшеден тыс жерде толтырса, бөлімшенің бүкіл жеке құрамы шығады);
- Караулдың өрт сөндіру есептері ПТВ мен жабдықтарды, өрт сөндіру шлангыларын және жеке құрал-жабдықтарды ауыстырады, машиналарды өрт сөндіру заттарымен толтырады;
- Караул басшысы ОӨБП-ге техниканың дайындыққа қойылғаны мен караулдың шығуға дайындығы туралы баяндама жасайды;
- Водительдер мен жеке құрам өрт сөндіру техникасына техникалық қызмет көрсетеді және жеке гигиеналық шараларды орындайды.
Бұйрық 2025 жылғы 14 қыркүйектен бастап күшіне енеді.