#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.05
629.16
6.65
Құқық

Алматыда кейбір сауда орталықтарына ниқаб пен паранжа кигендерге кіруге тыйым салынды

Паранжа, ниқаб, Алматы, сауда орталықтары, тыйым салу, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 22:49 Сурет: Zakon.kz
Алматыда кейбір сауда орталықтарына ниқаб пен паранжа кигендерге кіруге тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматыдағы сауда орталықтарының кіреберісіне осындай сипатта арнайы хабарламалар да іліне бастағанын КТК телеарнасы хабарлайды.
"Алматыдағы сауда орталықтарында бет-әлпетін толық жауып тұратын киіммен кіруге тыйым салынған. Яғни, ниқаб, паранжа сияқты бет‑келбетіңді жасыратын киім киіп кіруге рұқсат берілмейді. Депутаттар мұндай шараның барлық көпшілік орындарына да енгізілуін қолдайды. Арнайы заң талабы ұзақ талқылаудан соң қабылданған", делінген телеарна ұсынған мәліметте.
Бұл шара соңғы жылдары қылмыстық істерде күдіктілердің бетін тұмшалап, жазадан жалтарып кету оқиғаларының алдын алуы үшін де енгізіліп отырған көрінеді.
"Өткен сессияда қоғамдық орындарда бетін толық жабуға тыйым салатын заң қабылданды. Бұл құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін енгізілген. Сауда орталығы – адам көп жиналатын орын. Сондықтан заңға қайшы емес. Кейін дау туғызғанша, алдын ала ескерткен дұрыс".Марат Қожаев, Сенат депутаты
Айта кетсек, қоғамдық орындарда бетті жауып тұратын киім киюге тыйым салуды енгізуді көздейтін заңға Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылдың 30 маусымында қол қойды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда тамызда 12 адам терроризм және экстремизм баптары бойынша сотталды
Құқық
20:11, 04 қыркүйек 2025
Қазақстанда тамызда 12 адам терроризм және экстремизм баптары бойынша сотталды
Астанада блогер Ерболат Жаңабыловқа қатысты іс қаралады
Құқық
19:54, 04 қыркүйек 2025
Астанада блогер Ерболат Жаңабыловқа қатысты іс қаралады
Ақтөбеде 31 жастағы рэпер ұсталды
Құқық
19:27, 04 қыркүйек 2025
Ақтөбеде 31 жастағы рэпер ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: