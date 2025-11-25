#Халық заңгері
Әлем

Ыстамбұлда көшедегі иттерді тамақтандыруға тыйым салынды

Ыстамбұлда көшедегі иттерді тамақтандыруға тыйым салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 13:35 Сурет: pixabay
Ыстамбұлда саябақтарда, мектептерде, ауруханаларда, әуежайларда және мешіттерде көшедегі иттерді тамақтандыруға тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

EN. HABERLER мәліметінше, бұл шешім зиянкестер мен кеміргіштердің көбеюімен байланысты. Жаңа ереженің мақсаты – барша адамдар үшін қауіп-қатерді азайту.

Қалалық билік пікірінше, иттерге берілетін тамақ:

  • Қоқыс көлемін арттырады;
  • Экологияға кері әсер етеді;
  • Адамдардың денсаулығына қауіп төндіреді.

Дегенмен бұл тыйымның тек көп жиналатын орындарда "бақыланбайтын" тамақтандыруға қатысты екені, жануарларға көмектесу толықтай тоқтатылмайтындығы атап өтілді.

Бұған дейін Жаңа Зеландияның жабайы мысықтарды түбегейлі жойып жіберуді жоспарлап отырғанын жазғанбыз.

