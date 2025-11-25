Ыстамбұлда көшедегі иттерді тамақтандыруға тыйым салынды
Сурет: pixabay
Ыстамбұлда саябақтарда, мектептерде, ауруханаларда, әуежайларда және мешіттерде көшедегі иттерді тамақтандыруға тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
EN. HABERLER мәліметінше, бұл шешім зиянкестер мен кеміргіштердің көбеюімен байланысты. Жаңа ереженің мақсаты – барша адамдар үшін қауіп-қатерді азайту.
İSTANBUL VALİLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM👏👏— Zeki Bahçe (@zekibahce) November 24, 2025
🔴İstanbul Valiliği, parklar, bahçeler, okul ve hastane çevreleri dahil olmak üzere birçok alanda sokak köpeklerine "kontrolsüz besleme" yapılmasını yasakladı. pic.twitter.com/0r7ntPgUpJ
Қалалық билік пікірінше, иттерге берілетін тамақ:
- Қоқыс көлемін арттырады;
- Экологияға кері әсер етеді;
- Адамдардың денсаулығына қауіп төндіреді.
Дегенмен бұл тыйымның тек көп жиналатын орындарда "бақыланбайтын" тамақтандыруға қатысты екені, жануарларға көмектесу толықтай тоқтатылмайтындығы атап өтілді.
