Әлем

Индонезияда некесіз жыныстық қатынасқа тыйым салынды, соның ішінде Балидағы туристерге де

Бұл ереже Балидағы туристерге де қатысты, деп мәлімдеді The Associated Press., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 17:09
2026 жылғы 2 қаңтардан бастап Индонезияда некесіз жыныстық қатынасқа тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ереже Балидағы туристерге де қатысты, деп мәлімдеді The Associated Press.

Жаңа Қылмыстық кодекс осы жылдан бастап күшіне енді. Кодексте некесіз жыныстық қатынасқа және бірлесіп тұруға тыйым салу туралы бап бар. Мұндай шағымды тек алданған жұбай, ата-ана немесе балалары бере алады. Егер қатынас расталса, айыпталушыға бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Wikipedia деректері бойынша, жаңа Қылмыстық кодекс 2023 жылғы желтоқсанда бекітіліп, 345 беттен тұрады. Ол бұрынғы голланд колониялық заңдардың бір бөлігін алмастырды. Құжатта некесіз жыныстық қатынасқа ғана емес, құдайға тіл тигізу және діни сенімнен бас тарту әрекеттеріне де жазалау қарастырылған.

Еске салайық, осыған ұқсас қызық жаңалық ретінде, Үндістанда "Өте Тылсым нәрселер" сериалындағы Хоукинс қаласын қайта жасап шыққан тақырыптық саябақ ашылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
