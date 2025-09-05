#Қазақстан
Құқық

Қазақстанда жекелеген тауарларға ең төменгі бағалар жаңа тәсілмен есептелетін болады

05.09.2025 13:24
Сауда және интеграция министрлігі сатып алынған тауарлардың құнын айқындау үшін ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан ҚР аумағына импортталатын тауарлардың жекелеген түрлеріне қатысты бағалардың ең төменгі деңгейін қолдану қағидаларына түзетулер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұйрық жобасы Қазақстанда өндірілмейтін Тауарлар үшін бағаның ең төменгі деңгейін есептеудің жаңа формуласын белгілейді.

Бағалардың ең төменгі деңгейі қолданылатын тауарлар тізімі 2 бөлімге бөлінді (бекітілу барысында):

  • Қазақстан Республикасы аумағында өндірілетін тауарлар;
  • Қазақстан Республикасы аумағында өндірілмейтін тауарлар.

МУЦ импорттаушы мәлімдеген баға мен жергілікті өндірушілердің бағасы арасындағы орташа мән ретінде есептеледі. Бұл мән тек тауарларды импорттау кезінде ҚҚС сомасын есептеу үшін қолданылады.

Сауда министрлігі МУЦ механизмі 2021 жылы салық органдарының бастамасымен қабылданғанын және 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданылатынын түсіндірді.

Салық органдары тауарларды экстремалды төмен бағамен әкелу жағдайларын тіркеген жағдайларда МТО тетігіне жүгінеді.

Министрлік ақпараты бойынша, 16 маусымда сыртқы сауда саясаты және Халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия төменгі деңгей қолданылатын жекелеген тауарлардың тізбесі мынадай тауарлармен толықтырды: ірімшіктер мен сүзбе, картоп, қырыққабат, сәбіз, саңырауқұлақтар, банандар, апельсиндер, мандариндер, алма, құрма, көкжидек, күнбағыс тұқымы, маргарин, шұжық, макарон, минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, еріткіштер мен сұйылтқыштар, антифриздер, қож, минералды силикат мақтасы, отқа төзімді кірпіш.

Министрлік бағаның ең төменгі деңгейі тауарлардың көтерме және бөлшек бағасына әсер етпейтінін атап өтті. МУЦ импорт кезінде салықтарды есептеу кезінде ғана қолданылады.

МУЦ-бұл тауарларды импорттау кезінде ҚҚС төлеуден бас тартуға жол бермеуге арналған механизм.

Құжат 18 қыркүйекке дейін ашық талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
