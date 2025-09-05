Қостанайда ұрланған көлікпен үш автокөлікпен соқтығысқан қаскөй саусақ іздері арқылы табылды
Сурет: pixabay
Түнде Қостанайдағы аулалардың бірінде ВАЗ 21099 маркалы автокөлік ұрланды. Көлік есігі құлыпталмаған, сондай-ақ, кілті ішінде қалып кеткен. Қаскүнем рөлге ие бола алмай, жолда BMW, Toyota Alphard және Fiat маркалы үш көлікке соқтығысып, оқиға орнынан қашып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына жедел-тергеу тобы келді. Полиция нарядтары бірден күдіктіні іздеуге бағытталды.
"Топ құрамында жедел-криминалистикалық топтың аға криминалисті Данияр Нұқанов болды. Тексеру барысында ол автокөліктен саусақ іздерін алды. Деректер базасы бойынша жүргізілген тексеру нәтижесінде ұрлыққа қатысы бар адамның жеке тұлғасы анықталды. Ол — Қостанай қаласының 27 жастағы тұрғыны болып шықты. Аталған факті бойынша көлік құралын заңсыз иемдену дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Бұған қоса, жол-көлік оқиғасының мән-жайына құқықтық баға беріліп, зардап шеккен көлік иелеріне келтірілген материалдық шығынды өндіру мәселесі қарастырылатын болады". Қостанай облысы ПД баспасөз қызметі
Полиция азаматтарға мүлкіне мұқият қарауды ескертеді: кілтті көлікте қалдырмаңыздар, есіктерді үнемі құлыптап жүріңіздер және автокөлікті қараусыз қалдырмаңыздар.
Бұған дейін Астанада есірткі пайдаланған үш азамат ұсталғаны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript