#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Құқық

Қостанайда ұрланған көлікпен үш автокөлікпен соқтығысқан қаскөй саусақ іздері арқылы табылды

Саусақ ізі, Қостанай облысы, көлік ұрлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 18:56 Сурет: pixabay
Түнде Қостанайдағы аулалардың бірінде ВАЗ 21099 маркалы автокөлік ұрланды. Көлік есігі құлыпталмаған, сондай-ақ, кілті ішінде қалып кеткен. Қаскүнем рөлге ие бола алмай, жолда BMW, Toyota Alphard және Fiat маркалы үш көлікке соқтығысып, оқиға орнынан қашып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына жедел-тергеу тобы келді. Полиция нарядтары бірден күдіктіні іздеуге бағытталды.

"Топ құрамында жедел-криминалистикалық топтың аға криминалисті Данияр Нұқанов болды. Тексеру барысында ол автокөліктен саусақ іздерін алды. Деректер базасы бойынша жүргізілген тексеру нәтижесінде ұрлыққа қатысы бар адамның жеке тұлғасы анықталды. Ол — Қостанай қаласының 27 жастағы тұрғыны болып шықты. Аталған факті бойынша көлік құралын заңсыз иемдену дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Бұған қоса, жол-көлік оқиғасының мән-жайына құқықтық баға беріліп, зардап шеккен көлік иелеріне келтірілген материалдық шығынды өндіру мәселесі қарастырылатын болады". Қостанай облысы ПД баспасөз қызметі

Полиция азаматтарға мүлкіне мұқият қарауды ескертеді: кілтті көлікте қалдырмаңыздар, есіктерді үнемі құлыптап жүріңіздер және автокөлікті қараусыз қалдырмаңыздар.

Бұған дейін Астанада есірткі пайдаланған үш азамат ұсталғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанадағы Мәсімовтің зәулім сарайы ерекше балаларға арналған орталыққа айналатын болды
Құқық
19:27, Бүгін
Астанадағы Мәсімовтің зәулім сарайы ерекше балаларға арналған орталыққа айналатын болды
Астанада есірткі пайдаланған үш азамат ұсталды
Құқық
17:33, Бүгін
Астанада есірткі пайдаланған үш азамат ұсталды
Жұмыс берушілер енді ЕШЕБЖ-ға уақытылы ақпарат енгізбегені үшін айыппұл арқалауы мүмкін
Құқық
16:52, Бүгін
Жұмыс берушілер енді ЕШЕБЖ-ға уақытылы ақпарат енгізбегені үшін айыппұл арқалауы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: