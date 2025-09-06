Алматыда әйелін сабаған ер адам қамауға алынды
Сурет: pixabay
Алматы қаласы Бостандық ауданының полициясына отбасылық жанжал туралы хабарлама түсті. Учаскелік инспекторлар мекенжайға жедел жетіп, соққыға жығу дерегі бойынша шаралар қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Материал арнайы әкімшілік сотқа жолданып, сот құқық бұзушыны 10 тәулікке әкімшілік қамауға алып, оның жүріс-тұрысына қатысты ерекше талаптар белгіледі.
"Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты әрбір хабарлама дереу қаралады. Қажет болған жағдайда біз отбасы мен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін заңда көзделген шараларды қолданамыз", – деді, Бостандық аудандық полиция басқармасының бастығы Дидар Аханов.
Полиция қызметкерлері Алматыда отбасы институтын нығайтуға, әйелдер мен балаларды қорғауға, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған "Бақытты отбасы – бақытты ел" республикалық акциясы өтіп жатқан еске салады.
Бұған дейін Қостанайда ұрланған көлікпен үш автокөлікпен соқтығысқан қаскөй саусақ іздері арқылы табылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript