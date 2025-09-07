Прокуратура Талғар ауданының полицейлерінің үстінен қылмыстық іс қозғады
Бұл туралы ақпарат прокуратура сайтында жарияланды.
"2025 жылғы 6 қыркүйекте облыс прокуратурасымен Талғар ауданы полиция басқармасының лауазымды тұлғаларының әрекетсіздігі фактісі бойынша (ҚК 370-бабы 4-бөлігі) қылмыстық іс қозғалды. Олардың тарапынан зорлық жасады деген күдіктіні ұстау және қажетті шаралар қабылдау бойынша әрекет жасалмаған. Нәтижесінде күдікті Талғар ауданы, Қызыл-Қайрат ауылында ер адамды өлтіріп, кәмелетке толмаған қыз баланы ұрлаған", делінген хабарламада.
Аталған қылмыстық іс арнайы прокурорлардың өндірісіне қабылданды. Тергеу барысы облыс прокуратурасының ерекше бақылауында тұр.
Прокуратура жалған ақпарат таратқаны үшін заңмен жауапкершілік көзделгенін ескертеді және тек ресми дереккөздерге сенуге шақырады.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
2025 жылы 6 қыркүйекте Алматы облысының полиция департаменті ер адамды өлтіру және баланы ұрлау фактілері бойынша қылмыстық іс қозғағанын жазғанбыз. Сондай-ақ адвокат Гауһар Сариева Талғарда ұрланып, кейіннен полицейлердің көмегімен анасына қайтарылған қыз баланың жағдайы мен аталған оқиғаға қатысты тың мәліметтермен бөлісті. Оның айтуынша, баланың жыртылған тіліне шағын ота жасалған.