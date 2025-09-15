#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Құқық

Енді сертификатталған ұйымдар автомобиль дизайнына өзгерістер енгізе алады

15.09.2025 12:44
ІІМ Жол қауіпсіздігі және регламенттерді, нормативтер мен стандарттарды сақтау саласындағы әкімшілік полиция бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаның мақсаты көлік құралын 018/2011 КҚ ТР сәйкес көлік құралының конструкциясына өзгерістер енгізу жөніндегі мәселелерді реттеу.

Көлік құралының конструкциясына өзгерістер енгізу ҚР СТ 3.55-2004 "Автомотокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтерін сертификаттау тәртібінде" көзделген ретпен берілген автомотокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтеріне сәйкестік сертификаты бар ұйымдарда жүргізіледі.

Құжат 29 қыркүйекке дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

