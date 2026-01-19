#Халық заңгері
Құқық

Автокөлікті қайта жабдықтау: ережелерге өзгерістер енгізілді

19.01.2026 14:57
Ішкі істер министрі 2026 жылғы 12 қаңтардағы бұйрықпен жол қауіпсіздігі және регламенттерді, нормативтер мен стандарттарды сақтау саласындағы әкімшілік полиция бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен, нұсқаулыққа жаңа тармақ қосылды. Онда көлік құралын конструкциясына өзгерістер енгізілгеннен кейін оны Кеден одағының техникалық регламенті "Дөңгелекті автомотокөліктердің қауіпсіздігі туралы" және Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты СТ РК 1418-2018 "Автомотокөліктер. Конструкцияға өзгерістер енгізу. Жалпы ережелер және техникалық талаптар" талаптарына сәйкестігін бағалау үшін аккредиттелген сынақ зертханасына ұсыну қажет екені және өзгерістер енгізілгеннен кейін көлік құралының конструкциясының қауіпсіздігін тексеру протоколын рәсімдеу керек екені көрсетілген.

Сонымен бірге, көлік құралының конструкциясына енгізілген өзгерістерге сәйкестігі туралы куәлікті рәсімдеу үшін иесі (иесінің өкілі) әкімшілік полицияға келесі құжаттарды ұсынуы тиіс делінген:

  • көлік құралын тіркеу куәлігі;
  • көлік құралын конструкциясына өзгерістер енгізуге мүмкіндік беру туралы жол қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік басқару органының аумақтық бөлімшесінің шешімі;
  • ТР ТС 018/2011 техникалық регламентінің 9-қосымшасында көзделмеген жағдайларда көлік құралын конструкциясына өзгерістер енгізуге мүмкіндік және тәртібі туралы қорытынды (алдын ала техникалық сараптама немесе көлік құралын конструкциясына өзгерістер енгізу бойынша техникалық шарттар, олар базалық көлік құралын өндіруші немесе конструкцияға өзгерістер енгізу жұмыстарын жүргізетін өндіруші әзірлеген, базалық көлік құралын өндіруші бекіткен және жол қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік басқару органымен келісілген болуы тиіс);
  • көлік құралын конструкциясына өзгерістер енгізілгеннен кейін оның конструкциясының қауіпсіздігін тексеру протоколы;
  • көлік құралын конструкциясына өзгерістер енгізілгеннен кейін техникалық жағдайын тексеру нәтижелері бойынша, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес рәсімделген техникалық байқау диагностикалық картасы.

Бұйрық 2026 жылғы 27 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
