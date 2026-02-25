Қызметті тарату және тоқтату кезіндегі салық міндеттемелері: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, бекітілген:
- Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салық міндеттемесін тарату кезінде, оның ішінде салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жекелеген санаттарымен орындау қағидалары;
- Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) қайта ұйымдастыру кезінде салық міндеттемесін, оның ішінде салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жекелеген санаттарымен орындау қағидалары;
- Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) қызметі тоқтатылған кезде салық міндеттемесін орындау қағидалары, қызмет тоқтатылған кезде салық міндеттемесін орындаудың оңайлатылған тәртібі, сондай-ақ салық төлеушілерді салық төлеушілердің жекелеген санаттарына жатқызу шарттары;
- салықтық тексеруді жүргізуге арналған салықтық өтініш нысаны;
- қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш нысаны.
Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салық міндеттемесін тарату кезінде, оның ішінде салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жекелеген санаттары орындау қағидаларында, егер таратылатын салық төлеушінің мүлкі салық берешегін толық көлемде өтеу үшін жеткіліксіз болса, салық берешегінің қалған бөлігін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда таратылатын салық төлеушінің құрылтайшылары (қатысушылары) өтейтіні нақтыланады.
Бұл ретте, микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері таратылған кезде, қызметін тоқтату туралы салықтық өтініш берілген жағдайда, 2026 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салық кезеңдері үшін 2025 жылғы 17 желтоқсанға дейін ұсынылған салық есептілігі бойынша камералдық бақылау жүргізілмейтіні толықтырылды.
Салық төлеушілер (салық агенттері), оның ішінде салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жекелеген санаттары қызметін тоқтатқан кезде салық міндеттемесін орындау қағидаларында, сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылған күннен бастап Қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге асырмаған жағдайда, камералдық бақылау жүргізе отырып, қызметті тоқтату қызметін тоқтататын адамдарға қатысты жүзеге асырылатыны нақтыланады.
Сондай-ақ, микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері қызметін тоқтатқан кезде камералдық бақылау 2026 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салық кезеңдері үшін 2025 жылғы 17 желтоқсанға дейін ұсынылған салық есептілігі бойынша жүргізілмейтіні айтылады.
Бұйрық 2026 жылғы 7 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі және 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.